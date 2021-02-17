ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов

Всего были задержаны 19 человек в четырех регионах — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным ФСБ, они были членами террористической организации, занимались вербовкой и планировали нападения

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Видео: ФСБ России

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В феврале спецслужбы задержали на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе, говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ.

Задержанные входят в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), говорится в сообщении. Исламисты были задержаны в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. «Помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников [они] планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ.

В ходе задержаний спецслужбы нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами.

Задержанным предъявили обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Сейчас арестованы десять организаторов и активных участников, уточнили в ведомстве.