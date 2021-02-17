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ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов

Всего были задержаны 19 человек в четырех регионах — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным ФСБ, они были членами террористической организации, занимались вербовкой и планировали нападения
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

В феврале спецслужбы задержали на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе, говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ.

Задержанные входят в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), говорится в сообщении. Исламисты были задержаны в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. «Помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников [они] планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ.

В ходе задержаний спецслужбы нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами.

Задержанным предъявили обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Сейчас арестованы десять организаторов и активных участников, уточнили в ведомстве.

ФСБ раскрыла ячейку исламистов в Волгоградской области
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Ранее, 22 января, в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Башкирии. По данным ведомства, россиянин 1995 года рождения готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов, его задержали. Силовики нашли тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и компонентами самодельной бомбы, а также переписку задержанного с боевиками из «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

28 декабря прошлого года ФСБ сообщила, что в 13 регионах России задержаны 28 человек, причастных к восстановлению и сбыту оружия в подпольных мастерских. Во время обысков силовики изъяли 19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, 15 минометных мин, 12 ручных гранат, более 9 тыс. патронов, 7 кг пороха, а также 20 единиц холодного оружия. Существенная доля оружия осталась еще со времен Великой Отечественной войны, уточнили в службе.

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Автор
Анастасия Батманова
ФСБ теракт Северный Кавказ исламисты
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ФСБ сообщила о задержании более 20 исламистов в трех регионах России
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