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Силовики задержали членов террористической организации в десяти регионах

Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Башкирии, Дагестане, Приморском и Краснодарском краях, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Об этом Центр общественных связей ФСБ сообщил РБК.

В ФСБ уточнили, что задержанные распространяли в интернете «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям». Кроме того, они занимались вербовкой российских мусульман в международную террористическую организацию.

ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической организации
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Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

«В пропагандистской деятельности ими применялась доктрина создания и провозглашения так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и электронные носители информации. В отношении семи человек возбудили уголовные дела.

Ранее, 17 февраля, спецслужбы в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области задержали 19 членов запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». По версии силовиков, задержанные планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. При задержании спецслужбы обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками. Среди найденного был также «пояс смертника» с поражающими элементами.

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