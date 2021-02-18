Силовики задержали членов террористической организации в десяти регионах

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Башкирии, Дагестане, Приморском и Краснодарском краях, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Об этом Центр общественных связей ФСБ сообщил РБК.

В ФСБ уточнили, что задержанные распространяли в интернете «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям». Кроме того, они занимались вербовкой российских мусульман в международную террористическую организацию.

«В пропагандистской деятельности ими применялась доктрина создания и провозглашения так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и электронные носители информации. В отношении семи человек возбудили уголовные дела.