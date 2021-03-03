Россиянина осудили за подготовку терактов в Крыму и на Украине

Олег Приходько (Фото: denisovaombudsman / Telegram)

Южный окружной военный суд признал гражданина России Олега Приходько виновным в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму и поджога генконсульства России во Львове. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и со штрафом в размере 110 тыс. руб.», — отметил представитель суда.

Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов сообщил РБК, что защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать. По его мнению, доказательства, которые представило обвинение, «не выдержали никакой критики».

О задержании Приходько в крымском городе Саки стало известно 10 октября 2019 года. ФСБ сообщала, что мужчина — гражданин России, однако является членом украинских экстремистских организаций.