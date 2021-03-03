Россиянина осудили за подготовку терактов в Крыму и на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 14:24
ГК «Регион» выкупит долг Utair перед ВЭБом на ₽1,5 млрд Бизнес, 22:10 Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве РБК и ASUS, 22:02 США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального Экономика, 22:00 Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе Политика, 21:58 Рудковская прокомментировала сообщения об уходе Косторной от Плющенко Спорт, 21:56 Байден на год продлил введенные из-за Крыма антироссийские санкции Политика, 21:40 В «Самбо-70» назвали возможное возвращение Косторной полезным для нее Спорт, 21:36 Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян Технологии и медиа, 21:34 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 21:28 При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек Общество, 21:25 На московских таксистов пожаловались в прокуратуру из-за цен в снегопады Бизнес, 21:24 Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем Политика, 21:23 СМИ узнали о запрете футбольным судьям на алкоголь в общественных местах Спорт, 21:05 Компания экс-главы Yota показала свой первый электромобиль Авто, 21:03
Общество ,  
0 

Россиянина осудили за подготовку терактов в Крыму и на Украине

Олег Приходько
Олег Приходько (Фото: denisovaombudsman / Telegram)

Южный окружной военный суд признал гражданина России Олега Приходько виновным в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму и поджога генконсульства России во Львове. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и со штрафом в размере 110 тыс. руб.», — отметил представитель суда.

Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов сообщил РБК, что защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать. По его мнению, доказательства, которые представило обвинение, «не выдержали никакой критики».

Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии
Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

О задержании Приходько в крымском городе Саки стало известно 10 октября 2019 года. ФСБ сообщала, что мужчина — гражданин России, однако является членом украинских экстремистских организаций.

Сотрудники ФСБ провели обыски в гараже мужчины, где обнаружили самодельное взрывное устройство, «коктейли Молотова» и инструменты для их изготовления. Кроме того, они провели обыски в доме задержанного, где нашли распечатанные на листах бумаги флаги Украины и Третьего рейха, а также листовки и книги о нацистской Германии. Помимо этого следствие сообщило об обнаружении у Приходько паспорта гражданина Украины.

Украина Крым теракты россиянин тюрьма новости
Материалы по теме
Депутаты оценили призыв Черновол подготовить военный захват Крыма
Политика
Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма
Политика
Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter