СМИ описали версию генерала по делу о хищении ₽6,7 млрд на «Азартах»

По делу о хищении 6,7 млрд руб. при поставках радиостанций «Азарт» в Вооруженные силы арестовали замглавы Генштаба Халила Арсланова. Один из фигурантов дела, генерал Александр Оглоблин, раскрыл схему хищения средств

Александр Оглоблин (Фото: mil.spbsut.ru)

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин рассказал, по какой схеме могли быть похищены 6,7 млрд руб. в рамках исполнения госконтракта на поставки в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, он рассказал, что почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве. Таким образом, при исполнении контракта на 18,5 млрд руб. можно было похитить 6,7 млрд руб., заявил он.

Такой же версии, как пишет «Коммерсантъ», придерживаются еще несколько фигурантов дела, в том числе якобы и бывший директор АО «Ярославский радиозавод» Сергей Якушев, обвиняемый в даче взятки.

Издание отмечает, что сам Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов». В настоящее время генерал находится под следствием по делу о хищениях при исполнении военных заказов в АО «Воентелеком» более чем на 1 млрд руб. По версии следователей, он за вознаграждение пролоббировал интересы ярославского завода, который вместе с АО «НПО «Ангстрем» стал соисполнителем контрактов на производство и поставку «Азартов».