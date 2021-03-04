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СМИ описали версию генерала по делу о хищении ₽6,7 млрд на «Азартах»

По делу о хищении 6,7 млрд руб. при поставках радиостанций «Азарт» в Вооруженные силы арестовали замглавы Генштаба Халила Арсланова. Один из фигурантов дела, генерал Александр Оглоблин, раскрыл схему хищения средств
Александр Оглоблин
Александр Оглоблин (Фото: mil.spbsut.ru)

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин рассказал, по какой схеме могли быть похищены 6,7 млрд руб. в рамках исполнения госконтракта на поставки в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, он рассказал, что почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве. Таким образом, при исполнении контракта на 18,5 млрд руб. можно было похитить 6,7 млрд руб., заявил он.

Такой же версии, как пишет «Коммерсантъ», придерживаются еще несколько фигурантов дела, в том числе якобы и бывший директор АО «Ярославский радиозавод» Сергей Якушев, обвиняемый в даче взятки.

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Заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов (справа)

Издание отмечает, что сам Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов». В настоящее время генерал находится под следствием по делу о хищениях при исполнении военных заказов в АО «Воентелеком» более чем на 1 млрд руб. По версии следователей, он за вознаграждение пролоббировал интересы ярославского завода, который вместе с АО «НПО «Ангстрем» стал соисполнителем контрактов на производство и поставку «Азартов».

По делу о хищении 6,7 млрд руб. при поставках «Азартов» в Вооруженные силы проходит бывший заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов. Его арестовали 7 февраля прошлого года. Обвинения в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. ему предъявили еще в октябре 2019-го. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб. Свою вину генерал не признает.

Вместе с генерал-полковником в уголовном деле фигурируют вышеупомянутый Александр Оглоблин, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО «Воентелеком» — экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

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Суд арестовал замначальника Генштаба по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Общество
Халил Арсланов

Как пишет «Коммерсантъ», в уголовном деле о махинациях на 6,7 млрд руб. изменились следственный орган и направление расследования. Ранее дело расследовалось в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, однако на днях следствие оповестило обвиняемых и их защитников о том, что по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина расследование передано из ГВСУ в «гражданское» Главное следственное управление (ГСУ) СК.

Теперь, как пишет издание, делом будет руководить майор Евгений Люлин вместо полковника юстиции Александра Степанова. Вместе с тем состав следственной группы увеличили вдвое. Ранее в нее входили около десяти следователей и несколько оперативников, а теперь расследованием занимается два десятка следователей, пишет газета.

С чем именно связаны изменения в расследовании, в СК и адвокаты фигурантов дела пояснить изданию не смогли. В свою очередь, источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах заявили, что перед решением Бастрыкина ГВСУ СКР занялось производителями «Азартов».

РБК направил запрос в пресс-службу СКР, обратился за комментарием в НПО «Ангстрем», а также к адвокату Халила Арсланова.

В январе стало известно о другом уголовном деле, связанном с попыткой вывезти радиостанции «Азарт» из России. По данным «Коммерсанта», его единственным фигурантом стал Тони Стефановски, имеющий двойное гражданство — Франции и Северной Македонии. Он, как пишет издание, получил заказ от частной охранной фирмы в США, президент которой попросил переправить в Штаты пять комплектов радиостанций для обеспечения связи во время сафари.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Евгения Лебедева
Генштаб ВС хищения госконтракты радиостанции
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