Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Южный филиал Уолл-стрит: как банкиры устремились во Флориду — Bloomberg Pro, 09:00 Рост расходов на оборону, полеты в еще четыре страны. Главные новости РБК Общество, 08:52 Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента» Политика, 08:51 Моуриньо выразил сожаление по поводу увольнения Лэмпарда из «Челси» Спорт, 08:36 В Индии при крушении военного вертолета погиб пилот Общество, 08:26 ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции Общество, 08:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 января Общество, 08:09 Военные США заметили российские Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски Общество, 07:56 Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все — The Economist Pro, 07:54 Один из разработчиков «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от COVID-19 Общество, 07:42 В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID вдвое весной Общество, 07:08 Россияне заявили о готовности пожертвовать своими правами из-за пандемии Общество, 07:00 В Уфе потушили пожар на нефтехимическом заводе Общество, 06:32 Россиянин ушел с поста гендиректора стартапа после проблем с законами США Бизнес, 06:28
Общество ,  
0 

ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Нелегально вывезти радиостанции, которые используются в Вооруженных силах России, пытался гражданин Франции. Он получил заказ от частной охранной фирмы из США. Сотрудники ФСБ задержали иностранца, сейчас он находится под арестом
Радиостанция «Азарт»
Радиостанция «Азарт» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресненский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о попытке нелегального вывоза военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» из России в США, сообщает «Коммерсантъ».

Единственным фигурантом дела является Тони Стефановски, имеющий двойное гражданство (Франции и Северной Македонии). По данным газеты, он получил заказ на приобретение радиостанций и намеревался переправить их американскому заказчику.

В пресс-службе суда «Коммерсанту» сообщили, что подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Заказчиком радиостанций был президент частной охранной фирмы AG Global Inc. в США Джордж Энтони Олвен, выяснила газета. Со Стефановски он познакомился летом 2017 года на Лазурном берегу Франции, обменявшись телефонами. Позднее они стали вести переписку в мессенджерах. Спустя несколько недель Олвен поинтересовался у Стефановски, нет ли у того возможности переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Как тогда заявил американец, используемые в Вооруженных силах России рации понадобились для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне.

В итоге Стефановски взялся за выполнение заказа и написал в WhatsApp своему русскому знакомому, отставному спецназовцу Алексею Семуке. Последний после ухода в отставку занялся охранной деятельностью, сохранив обширные знакомства среди действующих военнослужащих. Прочтя сообщение от Стефановски, он взял паузу на несколько недель, рассказали источники «Коммерсанта». Затем он ответил, что достать сразу пять комплектов «Азарта» нереально, так как это слишком рискованно. Семука написал, что максимум может достать две радиостанции, а поскольку они используются военными, то сам он заниматься вывозом товара за границу не будет. После консультации с заказчиком стороны сошлись на двух «Азартах» и определили их цену в $30 тыс.

ФСБ заподозрила жителя Мурома в контрабанде военных запчастей в КНР
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В феврале 2018 года Семука обратился в столичное управление ФСБ. Ему предложили поучаствовать в оперативном эксперименте, и тот согласился. Экс-спецназовец продолжил переписку со Стефановски. Стороны договорились, что половина суммы должна быть выплачена до поставки, остальное — перед передачей товара. В апреле того же года Стефановски прилетел из Ниццы в Москву, чтобы передать обещанные €12 тыс. После передачи денег иностранец на следующий же день покинул Москву.

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки

Вновь Стефановски объявился только через год. В мае 2019 года он снова прилетел в российскую столицу, где в номере гостиницы «Ибис» аэропорта Домодедово передал Семуке оставшуюся сумму. Эти деньги, как и первый транш, получатель сдал в ФСБ.

Тогда же Стефановски попросил Семуку достать ему за дополнительную плату специзделия для прослушивания переговоров и дистанционного снятия информации. Бывший спецназовец обещал дать ответ в течение нескольких дней, а также сообщил, что «Азарт» будет из ограниченной партии, с дополнительным спецоборудованием внутри. Вместе с тем Семука предупредил француза, что вывоз радиостанций из России запрещен, однако тот в ответ отшутится, что уже нашел нужные слова для пограничников.

Как пишет газета, позднее выяснилось, что Стефановски потратил несколько месяцев на отработку канала вывоза радиостанций из Москвы. Сначала он хотел отправить «Азарты» через Эстонию в грузовых фурах или контейнерах, но в итоге от этого варианта пришлось отказаться. Затем Стефановски привлек к созданию транзитной цепочки четырех человек. Сперва он обратился к уроженцу Македонии Димо Лазаровски, которого называл очень влиятельным в республике человеком, а также утверждал, что тот якобы даже служил в охране президента Болгарии. Лазаровски пообещал найти людей, которым можно передать ценный груз и не беспокоиться за его сохранность. Ими оказались живущие в Москве болгары Ризо Смакович и Святослав Михайлов. Русская жена последнего Татьяна должна была получить товар, который затем общими усилиями предполагалось вывезти в Болгарию, а уже оттуда — в США.

ФСБ заподозрила военного и его брата в передаче гостайны Эстонии
Общество
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Позднее Стефановски пригласил Семуку во Францию. Тот согласился приехать. Там россиянин несколько раз присутствовал при переговорах с Джорджем Олвеном. В декабре 2019 года Стефановски и Семука встретились в «Кофемании» на Новом Арбате для завершения сделки. Отставник настоял на передаче раций не в кафе, а в своем внедорожнике, который был припаркован в переулке неподалеку. Как только Стефановски вышел из машины, его задержали оперативники ФСБ.

27 декабря 2019 года Мещанский суд Москвы арестовал Стефановски. Его действия были квалифицированы как приготовление к контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК). Он стал единственным обвиняемым в деле. Попытки допросить главу AG Global оказались безрезультатными. Остальных участников сделки, по версии следствия, использовали втемную и не поставили в известность о том, какой груз предполагается переправлять за границу из России.

Адвокаты подсудимого отказались комментировать «Коммерсанту» дело. В компании AG Global на запрос газеты не ответили. Согласно сайту компании, она была создана в 2006 году, ее штат состоит из бывших сотрудников спецслужб. Центральный офис компании расположен в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), а еще одно отделение — в Вашингтоне, недалеко от Пентагона. Компания предлагает «полный спектр услуг» в области безопасности, консалтинг и «снижение рисков», заявляя о готовности работать как с частными, так и с государственными структурами.

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
контрабанда радиостанции
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника спецслужб по делу о гостайне
Общество
Алиев обвинил армянских бизнесменов в контранбанде оружия из России
Политика
Капитану ФСБ дали условный срок за разглашение гостайны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter