ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Нелегально вывезти радиостанции, которые используются в Вооруженных силах России, пытался гражданин Франции. Он получил заказ от частной охранной фирмы из США. Сотрудники ФСБ задержали иностранца, сейчас он находится под арестом

Радиостанция «Азарт» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресненский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о попытке нелегального вывоза военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» из России в США, сообщает «Коммерсантъ».

Единственным фигурантом дела является Тони Стефановски, имеющий двойное гражданство (Франции и Северной Македонии). По данным газеты, он получил заказ на приобретение радиостанций и намеревался переправить их американскому заказчику.

В пресс-службе суда «Коммерсанту» сообщили, что подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Заказчиком радиостанций был президент частной охранной фирмы AG Global Inc. в США Джордж Энтони Олвен, выяснила газета. Со Стефановски он познакомился летом 2017 года на Лазурном берегу Франции, обменявшись телефонами. Позднее они стали вести переписку в мессенджерах. Спустя несколько недель Олвен поинтересовался у Стефановски, нет ли у того возможности переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Как тогда заявил американец, используемые в Вооруженных силах России рации понадобились для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне.

В итоге Стефановски взялся за выполнение заказа и написал в WhatsApp своему русскому знакомому, отставному спецназовцу Алексею Семуке. Последний после ухода в отставку занялся охранной деятельностью, сохранив обширные знакомства среди действующих военнослужащих. Прочтя сообщение от Стефановски, он взял паузу на несколько недель, рассказали источники «Коммерсанта». Затем он ответил, что достать сразу пять комплектов «Азарта» нереально, так как это слишком рискованно. Семука написал, что максимум может достать две радиостанции, а поскольку они используются военными, то сам он заниматься вывозом товара за границу не будет. После консультации с заказчиком стороны сошлись на двух «Азартах» и определили их цену в $30 тыс.