Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

По словам Арсланова-младшего, у него потребовали собрать деньги к вечеру 15 февраля, иначе отец, арестованный по делу о хищениях, может «не дожить» до суда. Сын генерала заявил, что подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру

Заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов (справа) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сын заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 млрд руб., заявил, что у него вымогают 150 млн руб. Об этом Арслан Арсланов сообщил «РИА Новости».

По словам Арсланова-младшего, 12 февраля с незнакомого номера ему пришло смс от человека, который назвался его отцом. В сообщении, текст которого полностью приводит «Коммерсантъ», автор заявил, что Арсланов-младший должен связаться с неким Игорем Борисовичем (его фамилия не указывается). В смс уточнялось, что упомянутый человек — из Минобороны, ему необходимо позвонить и сделать «все точно так, как он скажет». Адвокату Арсланова-старшего Антону Антонову говорить об этом запрещалось.

Сын Арсланова не ответил на сообщение. Позже пользователь с именем, упомянутым в смс, сам вышел на него в Telegram, потребовав собрать деньги к вечеру субботы, 15 февраля. «В случае, если я этого не сделаю, моего отца ждет участь «не дожить» до суда или «сгнить в лагерях», — рассказал агентству Арсланов-младший.

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца. Арсланов-младший написал заявления с требованием разобраться в ситации на имя председателя СК Александра Бастрыкина, Генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСБ Александра Бортникова.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления взаимодействия со СМИ СК России Светлане Петренко. РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Генпрокуратуры России.