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Суд арестовал замначальника Генштаба по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Военный суд удовлетворил ходатайство следствия, решив взять Халила Арсланова под арест на два месяца
Халил Арсланов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

235-й гарнизонный военный суд принял решение об аресте заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 млрд руб.

В соответствии с решением суда Арсланов взят под стражу на два месяца. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей сроком до 7 апреля. Взять под стражу в зале суда», — цитирует ТАСС решение судьи Андрея Толкаченко.

По данным «РИА Новости», Арсланов арестован по делу о хищениях при поставках в армию портативных радиостанций. Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для военных, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует.

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Политика

В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб. В январе с Арсланова взяли подписку о невыезде, а 7 февраля его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Арсланов стал заместителем начальника Генштаба в 2013 году. До этого он был начальником связи — заместителем начальника главного штаба Сухопутных войск.

Автор: Евгений Калюков
Теги: криминал, Генштаб
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