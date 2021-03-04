Меркель допустила смягчение ограничений из-за COVID в Германии

Общенациональный режим карантина продлили до 28 марта, однако, в случае снижения заболеваемости в отдельных регионах, возможно точечное снятие коронавирусных мер

В Германии продляют карантинный режим до конца марта, однако власти договорились начать смягчать ограничения раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает газета Zuddeuche Zeitung.

Общий режим ограничений будет продлен до 28 марта, хотя послабления могут начаться уже с 8 марта. В частности, в регионах, где заболеваемость составит менее 50 случаев на 100 тыс. населения, откроются книжные и цветочные магазины, а также садовые рынки. Кроме того, власти могут открыть музеи, галереи, ботанические сады и зоопарки при условии индивидуально забронированных посещений, а также ввести послабления при работе магазинов.

Через две недели, если заболеваемость будет снижаться, возможен новый раунд снятия ограничений: разрешение на посещение театров, концертных и оперных залов, кино при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Еще через 14 дней, но не ранее 5 апреля, могут быть разрешены бесконтактные виды спорта внутри помещения и контактные — снаружи, без предоставления отрицательных тестов.