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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель допустила смягчение ограничений из-за COVID в Германии

Общенациональный режим карантина продлили до 28 марта, однако, в случае снижения заболеваемости в отдельных регионах, возможно точечное снятие коронавирусных мер

В Германии продляют карантинный режим до конца марта, однако власти договорились начать смягчать ограничения раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает газета Zuddeuche Zeitung.

Общий режим ограничений будет продлен до 28 марта, хотя послабления могут начаться уже с 8 марта. В частности, в регионах, где заболеваемость составит менее 50 случаев на 100 тыс. населения, откроются книжные и цветочные магазины, а также садовые рынки. Кроме того, власти могут открыть музеи, галереи, ботанические сады и зоопарки при условии индивидуально забронированных посещений, а также ввести послабления при работе магазинов.

Через две недели, если заболеваемость будет снижаться, возможен новый раунд снятия ограничений: разрешение на посещение театров, концертных и оперных залов, кино при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Правительство Германии продлило локдаун до 7 марта
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Еще через 14 дней, но не ранее 5 апреля, могут быть разрешены бесконтактные виды спорта внутри помещения и контактные — снаружи, без предоставления отрицательных тестов.

Решения о снятии ограничений будут принимать регионы, отметила канцлер.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил Zuddeuche Zeitung, что необходимо снять ограничения для тех людей, кто уже вакцинировался от коронавируса. «Учитывая, что исследования теперь показывают, что вакцинированные больше не передают вирусные заболевания и, следовательно, не представляют угрозы заражения, мы должны обсудить, какие ограничения могут быть сняты для этой группы», — сказал Шольц. Он предположил, что получившие вакцину могут получить доступ ко всем местам, для посещения которых требуется отрицательный экспресс-тест.

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В конце февраля Меркель сообщила, что лидеры стран, входящих в ЕС, согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты, подтверждающие прививку от коронавируса. По ее словам, на проработку технических вопросов и создание электронной системы уйдет около трех месяцев.

В Германии ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах
Общество
Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Лоудаун в Германии ввели в декабре 2020 года. Закрылись все учреждения, работу продолжили продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, медицинские клиники и ряд других организаций.

Школьники были переведены на удаленное обучение, также регионы сами решали, переводить ли на удаленку детские сады.

Лоудаун неоднократно продлевался, последний раз это произошло 10 февраля, тогда ограничения продлили до 7 марта. Deutsche Welle сообщал, что некоторые федеральные земли противились продлению карантина, однако канцлер «продавила» решение.

С начала пандемии в Германии выявили более 2,4 млн зараженных коронавирусом, умерли 71 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Германия Ангела Меркель коронавирус COVID-19
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