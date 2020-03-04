В России решили оснащать автомобили датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

На машины, которые будут собираться автоконцернами на территории страны, будут устанавливаться системы помощи водителю, способные распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров. Это, как отмечает газета, предусматривает новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...». «Стандарт описывает технические характеристики системы распознавания объектов инфраструктуры (СРОИ), методы ее испытаний и функционал», — говорится в публикации.

Система будет «видеть» знаки, разметку и сигналы светофоров с помощью специальных камер, после чего полученные данные будет анализировать вычислительный модуль, а затем передавать их водителю на экран или звуковым сообщением.

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