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Walt Disney $160 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Власти запустят сервис по обжалованию штрафов за ПДД онлайн
Такая функция в тестовом режиме начнет работать на сайте госуслуг в 2020 году. В настоящее время все штрафы за парковку и нарушение ПДД автомобилисты должны обжаловать, приходя лично в Госавтоинспекцию

На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.

В тестовом режиме сервис начнет работать в 2020 году, а прототип услуги 27 августа покажут гражданам для того, чтобы получить обратную связь, уточнил в разговоре с «Известиями» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Помимо обжалования штрафов за нарушение ПДД можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Заниматься сервисом и его внедрением будет Минкомсвязь.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, уточнил Паршин, автомобилист должен будет дать согласие на получение электронных заказных писем. По его словам, извещения будут приходить гражданам в тот же день, когда будет вынесено постановление о штрафе. К электронной форме обжалования можно будет прикрепить, например, запись с видеорегистратора, которая подтвердит неправомерность наказания.

Сейчас для того, чтобы обжаловать штраф, автомобилисты должны в течение 10 суток обратиться в инстанцию, которая его выписала. В Москве это, например, может быть как Госавтоинспекция, так и Администратор Московского парковочного пространства или Московская административная дорожная инспекция.

Технологии и медиа
Вице-премьер Максим Акимов представил первые суперсервисы

Сервис станет частью комплекса цифровых услуг, который определил в феврале президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Всего тогда было утверждено 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году должны будут появиться цифровые сервисы. Среди них, в частности, онлайн-оформление пенсий и соцподдержки, медицинских справок, подача документов для поступления в вуз, оформление трудовых отношений и европротокола.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: ГИБДД, Штрафы, Интернет, Госуслуги
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