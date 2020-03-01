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В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.

ГОСТ распространяется на сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет. У таких транспортных средств должны быть оригинальный двигатель, кузов и при ее наличии рама.

Власти ввели ГОСТ для классических автомобилей
Общество

В новом ГОСТе появилось понятие классических автомобилей. В эту категорию войдут машины старше 30 лет, получившие соответствующий паспорт о прохождении историко-технической экспертизы. Этот ГОСТ является добровольным. Таким образом, если владелец автомобиля не хочет переводить машину в разряд классических, он может продолжить эксплуатировать его на тех же условиях, что и раньше.

Как ранее отмечал председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Андрей Паньковский, машины, выпускавшиеся в 1940-х годах в США или в 1950-х в СССР, соответствовали нормативам своего времени, но не могут отвечать сегодняшним требованиям. Поэтому они должны проходить техосмотр в соответствии требованиями периода, когда были выпущены. Это и объясняет появление классификации классических автомобилей, которой раньше не было.

Теги: ГОСТ, Росстандарт, автомобили
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Власти ввели ГОСТ для классических автомобилей
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