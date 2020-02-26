ГИБДД через два года получит данные о резком торможении машин на дорогах

С помощью цифровой платформы «Автодата» власти смогут вычислить потенциально опасные участки трасс и принять меры, чтобы сделать их более безопасными Она будет оповещать МВД и ГИБДД о резком торможении

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Система, которая будет оповещать МВД и ГИБДД о случаях резкого торможения автомобилей на дорогах, будет запущена в 2022 году. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

Данные о резком торможении будут передаваться из внутренних систем автомобиля на цифровую платформу «Автодата». Федосеев пояснил, что у платформы не будет возможности понять, кто сидит за рулем автомобиля и кому принадлежит транспортное средство, она будет получать информацию лишь об экстренном снижении скорости.

Обработав полученные большие данные, можно будет определить потенциально опасные участки и принять меры безопасности, например установить дополнительные знаки, обновить асфальт или изменить скоростной режим. Ожидается, что выявление опасных участков дорог с помощью новой системы позволит снизить количество ДТП на 20–30% в год, сообщает ТАСС.

Проект платформы «Автодата» запустили в конце сентября 2019 года. Для его реализации был создан межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, фонд «Сколково», группа ГАЗ, а также другие организации и региональные правительства. На создание платформы предполагалось выделить 325 млн руб.