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ГИБДД через два года получит данные о резком торможении машин на дорогах

С помощью цифровой платформы «Автодата» власти смогут вычислить потенциально опасные участки трасс и принять меры, чтобы сделать их более безопасными Она будет оповещать МВД и ГИБДД о резком торможении
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Система, которая будет оповещать МВД и ГИБДД о случаях резкого торможения автомобилей на дорогах, будет запущена в 2022 году. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

Данные о резком торможении будут передаваться из внутренних систем автомобиля на цифровую платформу «Автодата». Федосеев пояснил, что у платформы не будет возможности понять, кто сидит за рулем автомобиля и кому принадлежит транспортное средство, она будет получать информацию лишь об экстренном снижении скорости.

Обработав полученные большие данные, можно будет определить потенциально опасные участки и принять меры безопасности, например установить дополнительные знаки, обновить асфальт или изменить скоростной режим. Ожидается, что выявление опасных участков дорог с помощью новой системы позволит снизить количество ДТП на 20–30% в год, сообщает ТАСС.

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Проект платформы «Автодата» запустили в конце сентября 2019 года. Для его реализации был создан межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, фонд «Сколково», группа ГАЗ, а также другие организации и региональные правительства. На создание платформы предполагалось выделить 325 млн руб.

«Автодата» собирает и обрабатывает данные существующих информационных систем в транспортной и автомобильной сферах, например сведения о качестве дорог и погодных условиях. Платформа может работать с информацией в режиме реального времени.

В ноябре 2019 года стало известно, что в конце 2020 года в рамках проекта будет запущено тестирование приложения, которое сообщает пешеходам о приближающемся автомобиле. Система будет собирать данные с «умных» светофоров и показывать прохожим автомобили, которые находятся на расстоянии 100–200 м. Стоимость разработки сервиса в ГЛОНАСС оценили в 4–5 млн руб.

Авторы: Мария Лисицына, Майя Бобенко
Теги: ГИБДД, ГУ МВД, ДТП, большие данные
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