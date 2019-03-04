Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,55 -0,33 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,32 65,10 EUR Нал. 75,44 73,89 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 801,85 -82,95 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 788,99 -0,91% Nasdaq 7 563,60 -0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,38%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,38%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
Посол пообещал «жесткий» ответ на угрозы инвестициям России в Венесуэле Политика, 23:45 Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным Политика, 23:24 Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке Общество, 23:15 WP подсчитала количество ложных высказываний Трампа за день Политика, 22:37 Перешедший в «Зенит» Ракицкий не получил вызов на матчи сборной Украины Спорт, 22:14 Миллер выразил надежду на благополучную судьбу «Северного потока-2» Бизнес, 22:10 Индийский истребитель сбил запущенный с территории Пакистана беспилотник Политика, 22:09 Трамп еще на год продлил санкции против России Политика, 21:42 Папа римский решил открыть архив Ватикана времен Второй мировой войны Общество, 21:26 Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри Общество, 21:22 «Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Спорт, 21:20 Чем опасны для России протесты в Алжире Политика, 21:16 Гуаидо вернулся в Венесуэлу вопреки угрозе ареста Политика, 21:11 Средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 года Финансы, 21:08
Общество ,  
0 
Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке
Экипаж Boeing 777 компании Air China во время полета сообщил о срабатывании пожарной сигнализации, после чего сел в Анадыре. На борту было около 190 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам
Фото: Zuma / TASS

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке. Boeing 777 выполнял рейс ​из Пекина в Лос-Анджелес, посадку выполнил в Анадыре, об этом ТАСС сообщили в Росавиации.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решении произвести экстренную посадку в Анадыре. Все службы аэропорта <...> обеспечили благополучное приземление самолета», — заявили в ведомстве. По его данным, на борту самолета было 188 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам. Сейчас людей планируется разместить в гостиницах Анадыре и в транзитной зоне аэропорта города.

В региональном главке МЧС уточнили ТАСС, что информация о пожаре на борту Boeing не подтвердилась и сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

Росавиация выясняет у Air China, когда перевозчик планирует отправить в Анадырь резервный самолет, чтобы доставить пассажиров в Лос-Анджелес.

В феврале 2018 года на борту самолета Air China, выполнявшего рейс из Пекина в Женеву, умер гражданин США. Мужчина скончался, не дождавшись экстренной посадки в Москве. В июле того же года Boeing 737 Air China, на борту которого было более 150 пассажиров, резко потерял высоту из-за пилота, закурившегося на рабочем месте электронную сигарету: пытаясь избавиться от запаха, он вместо кнопки вентилятора нажал кнопку, которая отключает систему кондиционирования пассажирского салона, что привело к снижению концентрации кислорода и срабатыванию системы безопасности.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Анадырь, вынужденная посадка
Материалы по теме
Air China уволила закурившего во время полета пилота
Общество
В Китае экстренно сел лайнер Air China из-за нападения на бортпроводника
Общество
Гражданин США умер на борту Air China до экстренной посадки в Шереметьво
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter