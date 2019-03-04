Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Экипаж Boeing 777 компании Air China во время полета сообщил о срабатывании пожарной сигнализации, после чего сел в Анадыре. На борту было около 190 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам

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Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке. Boeing 777 выполнял рейс ​из Пекина в Лос-Анджелес, посадку выполнил в Анадыре, об этом ТАСС сообщили в Росавиации.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решении произвести экстренную посадку в Анадыре. Все службы аэропорта <...> обеспечили благополучное приземление самолета», — заявили в ведомстве. По его данным, на борту самолета было 188 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам. Сейчас людей планируется разместить в гостиницах Анадыре и в транзитной зоне аэропорта города.

В региональном главке МЧС уточнили ТАСС, что информация о пожаре на борту Boeing не подтвердилась и сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

Росавиация выясняет у Air China, когда перевозчик планирует отправить в Анадырь резервный самолет, чтобы доставить пассажиров в Лос-Анджелес.

В феврале 2018 года на борту самолета Air China, выполнявшего рейс из Пекина в Женеву, умер гражданин США. Мужчина скончался, не дождавшись экстренной посадки в Москве. В июле того же года Boeing 737 Air China, на борту которого было более 150 пассажиров, резко потерял высоту из-за пилота, закурившегося на рабочем месте электронную сигарету: пытаясь избавиться от запаха, он вместо кнопки вентилятора нажал кнопку, которая отключает систему кондиционирования пассажирского салона, что привело к снижению концентрации кислорода и срабатыванию системы безопасности.