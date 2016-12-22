Гражданин США умер на борту Air China до экстренной посадки в Шереметьво
Общество, 10 фев, 19:40
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Гражданин США умер на борту Air China до экстренной посадки в Шереметьво
Гражданин США скончался на борту самолета авиакомпании Air China до экстренной посадки в Москве. Об этом РБК сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
«Мужчина 1940 года рождения из США умер, не дождавшись посадки в [аэропорту] Шереметьево», — сказала она.
По данным агентства «Интерфакс», самолет совершал рейс из Пекина в Женеву. Прибывшие после посадки самолета медики попытались реанимировать пассажира. «Однако реанимационные мероприятия результата не дали», — сообщил собеседник агентства.
Ранее самолет Emirates экстренно приземлился в Москве из-за смерти гражданина Норвегии на борту. Самолет летел из Дубая в Осло.