Общество
0

СК завел дело о мошенничестве на 1 млрд руб. с жилфондом Минобороны

По делу о мошенничестве с жильем Минобороны арестовали экс-главу Росжилкомплекса
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press

Главное военное следственное управление завело дело о мошенничестве в особо крупном размере против должностных лиц ФГАУ «Росжилкомплекс» и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, и руководства ряда компаний. Об этом сообщается на сайте СК.

«В ходе проведенных следственных действий следователями ГВСУ СК России установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, в связи с чем в порядке ст.ст. 91-92 УПК задержаны бывший начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков, а также руководители ООО «ЕРЦ ЖКХ», ООО «ЕИЦ», ООО «ЕПЦ», ООО «Апартпейдж Невский», ООО «АСУ», ООО «Стройкомплекс» и ООО «ЦФКУ» Инна Миль, Илья Волк, Ниджад Гусейнов», — рассказали в СК.

Следователи уточнили, что Абраменков задержан, по остальным заявлены ходатайства о признании меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2021-го по 2024-й год должностные лица, введя в заблуждение наблюдательный совет ФГАУ «Росжилкомплекс», заключали однотипные договоры на обслуживание жилищного фонда Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб.

СК проводит допрос свидетелей, а также обыски в офисах компаний и по адресам проживания фигурантов дела для выяснения всех обстоятельств.

Материал дополняется

