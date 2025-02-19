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Общество ,  
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Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное дело

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Военные следственные органы возбудили уголовное дело против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК России.

Бгатова подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в мае 2024 года Бгатов безосновательно предоставил субсидии на жилье лицу, которое не могло рассчитывать на выплаты. Таким образом мужчина причинил государству многомиллионный ущерб.

Глава СК поручил проверить выдачу жилья семье из Таджикистана
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

«Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны, которая занимается соцзащитой военнослужащих и гражданского персонала армии.

В январе глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Речь шла о незаконной выдаче жилищного сертификата семье Рахмины Самадовой и Рамазона Рахимова.

Проверку инициировали после заявления руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который потребовал проверить законность выдачи сертификата и заявления представителей семьи. По словам депутата, Рахимов пригрозил «порвать всех врагов Таджикистана» и перепостил в соцсетях сообщения с нелестными высказываниями в адрес российских правоохранительных органов.

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Теги
жилье следователи субсидии превышение должностных полномочий Минобороны уголовное дело
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