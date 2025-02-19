Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное дело
Военные следственные органы возбудили уголовное дело против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК России.
Бгатова подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России.
По версии следствия, в мае 2024 года Бгатов безосновательно предоставил субсидии на жилье лицу, которое не могло рассчитывать на выплаты. Таким образом мужчина причинил государству многомиллионный ущерб.
«Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны, которая занимается соцзащитой военнослужащих и гражданского персонала армии.
В январе глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Речь шла о незаконной выдаче жилищного сертификата семье Рахмины Самадовой и Рамазона Рахимова.
Проверку инициировали после заявления руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который потребовал проверить законность выдачи сертификата и заявления представителей семьи. По словам депутата, Рахимов пригрозил «порвать всех врагов Таджикистана» и перепостил в соцсетях сообщения с нелестными высказываниями в адрес российских правоохранительных органов.
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