Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное дело

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Военные следственные органы возбудили уголовное дело против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК России.

Бгатова подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в мае 2024 года Бгатов безосновательно предоставил субсидии на жилье лицу, которое не могло рассчитывать на выплаты. Таким образом мужчина причинил государству многомиллионный ущерб.

«Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны, которая занимается соцзащитой военнослужащих и гражданского персонала армии.

В январе глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Речь шла о незаконной выдаче жилищного сертификата семье Рахмины Самадовой и Рамазона Рахимова.

Проверку инициировали после заявления руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который потребовал проверить законность выдачи сертификата и заявления представителей семьи. По словам депутата, Рахимов пригрозил «порвать всех врагов Таджикистана» и перепостил в соцсетях сообщения с нелестными высказываниями в адрес российских правоохранительных органов.