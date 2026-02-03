Детей депутата Дорошенко обвинили в мошенничестве, совершенном группой

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

25-летнюю Милану Дорошенко и 21-летнего Эльдара Дорошенко, детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из данных Краснодарского краевого суда. Там рассматривалась апелляция на арест, который был избран как мера пресечения в отношении фигурантов, сообщает ТАСС.

В конце января Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу детей Дорошенко. В обоих случаях решения обжаловали, а 28 января дела передали на рассмотрение Краснодарского краевого суда. Суть предъявленных обвинений не раскрывается в интересах следствия. Им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и ограничение свободы на срок до двух лет.

Сам Дорошенко фигурирует в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, который лишился депутатской неприкосновенности в ноябре 2025 года. На него завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В декабре прошлого года его арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

27 января судебные приставы арестовали собственность Дорошенко и Вороновского по иску Генпрокуратуры. Источники РБК сообщали, что в основу иска на сумму 2,8 млрд руб. заложены выводы надзорного ведомства о нарушении антикоррупционного законодательства.