Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью

«Росжилкомплекс» позволит автоматизировать процессы и эффективнее заниматься коммунальными, инфраструктурными вопросами, распределять жилье между служащими. Раньше все эти функции выполняли разные организации

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Министерство обороны создало новое учреждение — ФГАУ «Росжилкомплекс», в задачи которого будет входить управление всем жилищным фондом военного ведомства. Об этом сообщает «Российская газета».

«Росжилкомплекс» будет заниматься не только управлением жилфондом, но и обеспечением военных жильем, благоустройством жилых зон в военных городках, строить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, контролировать объекты недвижимости начиная с этапа проектирования.

Ранее эти полномочия были распределены между различными органами и хозяйственными организациями Минобороны. В ведомстве уверены, что появление новой единой структуры сделает управление жилищным фондом эффективнее, сократит время на распределение жилья между служащими, автоматизирует часть процесса.

Кроме того, «Росжилкомплекс» возьмет на себя функции управляющих компаний. «Специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание», — пояснили в военном ведомстве.