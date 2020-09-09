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Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью

«Росжилкомплекс» позволит автоматизировать процессы и эффективнее заниматься коммунальными, инфраструктурными вопросами, распределять жилье между служащими. Раньше все эти функции выполняли разные организации
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Министерство обороны создало новое учреждение — ФГАУ «Росжилкомплекс», в задачи которого будет входить управление всем жилищным фондом военного ведомства. Об этом сообщает «Российская газета».

«Росжилкомплекс» будет заниматься не только управлением жилфондом, но и обеспечением военных жильем, благоустройством жилых зон в военных городках, строить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, контролировать объекты недвижимости начиная с этапа проектирования.

Ранее эти полномочия были распределены между различными органами и хозяйственными организациями Минобороны. В ведомстве уверены, что появление новой единой структуры сделает управление жилищным фондом эффективнее, сократит время на распределение жилья между служащими, автоматизирует часть процесса.

Кроме того, «Росжилкомплекс» возьмет на себя функции управляющих компаний. «Специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание», — пояснили в военном ведомстве.

Минобороны сэкономит бюджет за счет новых решений обеспечения жильем
Общество

В 2018 году Министерство обороны предложило внести поправки в федеральный закон № 76 «О статусе военнослужащих» для изменения существующей системы жилищного обеспечения военнослужащих. По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить бюджетные расходы.

До 2014 года уходящие в отставку или сокращенные военнослужащие не могли быть уволены из армии, пока не получат квартиру. Фактически они получали денежное довольствие, но при этом не несли службу. С 2014 года военным начали выдавать субсидию на приобретение жилья в любом месте с возможностью приобщать к ней собственные деньги, средства материнского капитала. После введения этого механизма среди военнослужащих сократилось число очередников на получение жилья.

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Автор: Михаил Котляр
Теги: Минобороны, жилфонд
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