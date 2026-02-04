 Перейти к основному контенту
0

В Новосибирске задержали завлабораторией центра «Вектор» по делу о взятке

Сотрудник центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» с августа 2020-го по сентябрь 2025 года получил взятки в размере более 4,7 млн руб. за исследования биологических проб в интересах коммерческой организации
Здание государственного научного центра вирусологии и биотехнологии &laquo;Вектор&raquo; в Новосибирской области
Здание государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Новосибирске задержали заведующего лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора по делу о получении взяток и хищении, сообщили в пресс-службе областного УФСБ, передает «РБК Новосибирск».

По данным следствия, с августа 2020-го по сентябрь 2025 года сотрудник центра получил взятки в размере более 4,7 млн руб. за исследования биологических проб «в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации».

Его также обвиняют в растрате средств центра «Вектор» «путем вывода их по подложным документам на счета аффилированной организации», сообщает СК.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).

Суд конфисковал имущество рекордсмена по взяткам из МВД
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Во время пандемии коронавируса «Вектор» произвел двудозную вакцину «ЭпиВакКорона».

Весной 2023 года главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействия коррупции и конфликта интересов. Он пытался оспорить это решение в суде.

Летом 2024 года бывших сотрудников «Вектора» задержали по подозрению в хищениях. Мошенническую схему организовал уволенный в том же году начальник участка научного центра: он перезаключал с коммерческими компаниями контракты по заниженной стоимости на сбор и транспортриовку опасных отходов, сообщали в ФСБ. Ущерб составил 6 млн руб.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Елена Чернышова
Новосибирск взятка уголовное дело
