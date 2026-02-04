В Новосибирске задержали завлабораторией центра «Вектор» по делу о взятке

Сотрудник центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» с августа 2020-го по сентябрь 2025 года получил взятки в размере более 4,7 млн руб. за исследования биологических проб в интересах коммерческой организации

Здание государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Новосибирске задержали заведующего лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора по делу о получении взяток и хищении, сообщили в пресс-службе областного УФСБ, передает «РБК Новосибирск».

По данным следствия, с августа 2020-го по сентябрь 2025 года сотрудник центра получил взятки в размере более 4,7 млн руб. за исследования биологических проб «в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации».

Его также обвиняют в растрате средств центра «Вектор» «путем вывода их по подложным документам на счета аффилированной организации», сообщает СК.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).

Во время пандемии коронавируса «Вектор» произвел двудозную вакцину «ЭпиВакКорона».

Весной 2023 года главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействия коррупции и конфликта интересов. Он пытался оспорить это решение в суде.

Летом 2024 года бывших сотрудников «Вектора» задержали по подозрению в хищениях. Мошенническую схему организовал уволенный в том же году начальник участка научного центра: он перезаключал с коммерческими компаниями контракты по заниженной стоимости на сбор и транспортриовку опасных отходов, сообщали в ФСБ. Ущерб составил 6 млн руб.