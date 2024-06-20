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Общество ,  
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Экс-сотрудников производившего «ЭпиВакКорону» центра обвинили в хищениях

ФСБ задержала экс-сотрудников центра «Вектор» по подозрению в хищениях
Экс-начальник участка научного центра перезаключал с коммерческими компаниями контракты по заниженной стоимости на сбор и транспортриовку опасных отходов, сообщает ФСБ. Его также подозревают во взятках. Ущерб составил 6 млн руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске задержали по подозрению в хищениях средств предприятия, говорится в поступившем в РБК сообщении управления ФСБ по региону. Ущерб от их действий оценили более чем в 6 млн руб.

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, «связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III—IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Установить это удалось «при содействии руководства» центра.

Экс-сотрудников производившего «ЭпиВакКорону» центра обвинили в хищениях
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Сбором отходов должны были заниматься индивидуальные предприятия, оформленные на родственников подозреваемого. На самом деле работу выполняли сотрудники центра, а оплату за эти услуги с 2013 по 2024 год перечисляли через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников, сообщает ФСБ. Экс-сотруднику «Вектора» вменяют крупное мошенничество с использованием служебного положения (ч. 4. ст. 159 УК).

Его также подозревают в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) за помощь в неконкурентных закупках упаковки для медицинских отходов по завышенным ценам. Вместе с бывшим начальником участка задержана его жена, которая ранее тоже работала в «Векторе». На женщину было оформлено одно из ИП.
 

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Центр «Вектор» Роспотребнадзора был основан в 1974 году, он разрабатывает средства и методы профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний. В частности, говорится на сайте учреждения, центр одним из первых в России разработал и произвел тест-систему для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В; организовал производство генно-инженерного интерферона-a-2 человека; совместно с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН разработал вакцину против вирусного гепатита А и внедрил ее производство.

Во время пандемии коронавируса «Вектор» произвел двудозную вакцину «ЭпиВакКорона». В 2022 году группа петербургских исследователей из Европейского университета, которые изучили этот препарат, а также «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработка центра им. Гамалеи), «и «Ковивак» центра Чумакова, пришли к выводу, что эффективность «ЭпиВакКороны» нельзя подтвердить: ученые сочли эффективность отрицательной. Разработчики заявили, что доверять результатам исследования нельзя из-за низкой выборки.

Прошлой весной главу «Вектора» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействия коррупции и конфликта интересов. Он пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Яна Баширова Яна Баширова
Вектор Новосибирск ФСБ хищения взятка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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