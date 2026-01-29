Суд конфисковал имущество рекордсмена по взяткам из МВД

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества на сумму свыше $2 млрд у экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова, ставшего лидером по размеру взятки

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Зюзинский районный суд Москвы в четверг, 29 января, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему сотруднику Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгию Сатюкову, его родственникам и доверенным лицам. Защита намерена подать апелляцию на решение.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме. По данным Генеральной прокуратуры, в период с 2019 по 2021 год Сатюков, работая в управлении «К» МВД, занимающемся борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий, получил взятку в особо крупном размере — свыше 5 млрд руб. в криптовалюте. Средства, по данным надзорного ведомства, были переданы администратором биржи WEX Алексеем Ивановым (Билюченко) через посредничество Дмитрия Соколова, друга Сатюкова.

Генпрокуратура требовала обратить в доход государства активы, которые Сатюков оформлял на близких лиц. Речь идет о 14 квартирах в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых объектах в Санкт-Петербурге, Саратове, Ижевске, Москве и Свердловской области, особняке в ОАЭ, денежных средствах в наличной и безналичной форме в рублях, долларах и евро, а также об 1 млрд руб. как незаконно полученном доходе от операций с ценными бумагами.

По данным надзорного ведомства, Сатюков систематически скупал имущество и регистрировал его на доверенных лиц. В частности, на Дмитрия Соколова, по оценке правоохранительных органов, было оформлено имущество стоимостью свыше 2 млрд руб. и 201 тыс. долларов. В этот перечень входят два автомобиля Porsche, семь часов Patek Philippe общей стоимостью 100,3 млн руб., перьевая ручка S.T. Dupont Paris за 1 млн руб., более 12 квартир в Санкт-Петербурге, четыре машино-места, а также вилла в ОАЭ площадью более 6 тыс. кв. м, оцененная по курсу 2021 года почти в 1,5 млрд руб.

По данным Генеральной прокуратуры, официальных доходов в 2018–2019 годах он не имел, а его супруга за 2018–2020 годы задекларировала доход в 1,3 млн руб. Кроме того, на Соколова был оформлен договор, по которому в 2020–2022 годах Сатюков получил свыше 1 млрд руб. дохода от брокерской деятельности. На его имя также открывались счета в различных валютах: 279 тыс. долларов, 34 тыс. евро и 617,7 тыс. руб.

На его брата Антона Сатюкова, чей доход за 2020–2023 годы составил 708,2 тыс. руб., были зарегистрированы пять нежилых помещений в Саратове, Ижевске и Свердловской области, квартира в Москве площадью около 200 кв. м и автомобиль BMW X5. Часть активов была оформлена на бывшую супругу Сатюкова и жену его брата.

Сатюков и Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.