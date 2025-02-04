В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

Мошенники от имени сотрудников следственных органов предлагали получить компенсацию морального вреда из-за покупки БАДов онлайн, а от имени представителей Минфина обещали выплаты после уплаты налогов. Задержаны 32 человека

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

В Узбекистане раскрыли деятельность группы мошенников, присваивавших средства в том числе граждан России, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.

«В Ферганской области при сотрудничестве правоохранительных органов раскрыта деятельность преступной группы, которая путем мошенничества получала огромные суммы денег за рубежом», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

К ней прикреплен видеоматериал телеканала O'zbekiston 24, где рассказывается о задержании 32 человек, которые через три call-центра (два в Фергане и один в Ташкенте) выманивали средства у россиян.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — говорится на видео (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, мошенники, используя персональные данные россиян, покупавших биологически активные добавки (БАД) онлайн, представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали получить выплаты в качестве возмещения морального вреда, причиненного продавцами товаров. Часть злоумышленников действовали от имени представителей Минфина России и обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога.

Для получения обещанных выплат мошенники предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт взнос, утверждая, что без этого невозможно получить средства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации. Следствие продолжается.

В начале декабря прошлого года ФСБ сообщила о задержании 11 руководителей и сотрудников офисов международной сети call-центров, находящихся в России. По данным службы, эта сеть обманула около 100 тыс. человек из более чем 50 стран, а доходы call-центров составляли $1 млн в день. Жертвами массового мошенничества стали граждане стран Евросоюза, Великобритании, Японии, Бразилии, Индии и Канады.

Действовала компания в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, объявленного Россией в международный розыск. По информации ФСБ, также задержанные организовали ложные звонки о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.

По оценке Сбербанка, за прошлый год мошенники похитили у россиян 250–300 млрд руб. МВД назвало одну из самых больших сумм, которую перевел мошенникам один человек, — около 180 млн руб.