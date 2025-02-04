В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В Узбекистане раскрыли деятельность группы мошенников, присваивавших средства в том числе граждан России, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
«В Ферганской области при сотрудничестве правоохранительных органов раскрыта деятельность преступной группы, которая путем мошенничества получала огромные суммы денег за рубежом», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
К ней прикреплен видеоматериал телеканала O'zbekiston 24, где рассказывается о задержании 32 человек, которые через три call-центра (два в Фергане и один в Ташкенте) выманивали средства у россиян.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — говорится на видео (цитата по «РИА Новости»).
По данным следствия, мошенники, используя персональные данные россиян, покупавших биологически активные добавки (БАД) онлайн, представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали получить выплаты в качестве возмещения морального вреда, причиненного продавцами товаров. Часть злоумышленников действовали от имени представителей Минфина России и обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога.
Для получения обещанных выплат мошенники предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт взнос, утверждая, что без этого невозможно получить средства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации. Следствие продолжается.
В начале декабря прошлого года ФСБ сообщила о задержании 11 руководителей и сотрудников офисов международной сети call-центров, находящихся в России. По данным службы, эта сеть обманула около 100 тыс. человек из более чем 50 стран, а доходы call-центров составляли $1 млн в день. Жертвами массового мошенничества стали граждане стран Евросоюза, Великобритании, Японии, Бразилии, Индии и Канады.
Действовала компания в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, объявленного Россией в международный розыск. По информации ФСБ, также задержанные организовали ложные звонки о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.
По оценке Сбербанка, за прошлый год мошенники похитили у россиян 250–300 млрд руб. МВД назвало одну из самых больших сумм, которую перевел мошенникам один человек, — около 180 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории