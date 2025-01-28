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Как защититься от мошенников ,  
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МВД предупредило о мошенничестве при покупках в онлайн-играх

Киберполиция обнаружила мошенников в играх Roblox и «Страж королевства»
Сюжет
Как защититься от мошенников
При покупке в онлайн-игре теперь можно попасться на мошенническую схему с «поручителем», сообщили в МВД России. При этом аферисты заводят псевдоаккаунт знакомого, которому жертва может доверить свои личные данные
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Мошенники придумали схему привлечения псевдопоручителей для обмана пользователей онлайн-игр. Как сообщили в МВД, с начала этого года это коснулось игроков в «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

Аферисты находят себе жертву — например, продавца игрового предмета или аккаунта, предлагают купить лот по цене выше рынка, но затем «сомневаются» в подлинности владения предметом продажи и просят дать контакты поручителя. После этого создают копию аккаунта того, кто ручается за личность владельца аккаунта — обычно это друг или родственник продавца, — и в мессенджере выманивают личную информацию у последнего.

«В ситуации, когда сообщения приходят от якобы знакомого человека, граждане относятся к информации менее критично и легче соглашаются с требованиями мошенников», — пояснили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

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Таким образом можно выяснить код подтверждения, поступивший в СМС, или перевести деньги для «разблокирования» счета, уточнили в управлении.

Киберполиция ранее сообщала о других популярных схемах обмана подростков в интернете. Мошенники могут имитировать популярных блогеров и даже запускать собственные стримы. В ходе трансляции они разыгрывают пополнение виртуального игрового счета или предлагают дешево купить какое-либо уникальное снаряжение.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным Всемирного банка, в 2023 году интернетом пользовались 67,4% населения мира. Рост числа пользователей сопровождался увеличением числа киберпреступлений. Хакеры теперь используют цифровые технологии для кражи данных, денег и информации, а также для таких преступлений, как торговля людьми и оружием.

Поэтому в прошлом году государства — члены ООН приняли первую юридически обязывающую Конвенцию по киберпреступности. Теперь страны обязаны разрабатывать программы по компенсации ущерба от деятельности мошенников, а также программы по реабилитации и восстановлению жертв.

В России Минцифры совместно с правоохранительными органами и Центробанком уже разработало пакет законопроектов для защиты граждан от онлайн-аферистов. Пакет включает около 30 мер. В частности, граждане смогут запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через «Госуслуги» или банковские приложения.

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Мария Гусарова Мария Гусарова
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