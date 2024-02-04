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Киев объяснил сбой на портале госуслуг перегрузкой из-за «Евровидения»

Минцифры Украины объяснило сбой на госуслугах перегрузкой из-за «Евровидения»
Сбой в работе приложения госуслуг «Дия» произошел из-за рекордного наплыва пользователей за всю историю сервиса, отметил глава Минцифры. Он случился во время голосования за кандидата, который поедет на «Евровидение»

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщил, что сбой в работе приложения госуслуг «Дия» произошел из-за рекордного наплыва пользователей за всю историю существования сервиса. Неполадки начались после того, как в приложении открылось голосование за кандидата, который будет представлять Украину на «Евровидении-2024» в Швеции.

«Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в пять раз (а запросов поступило в 20 раз больше). Из-за этого возникла огромная очередь», — написал он в телеграм-канале.

Министр принес извинения за сбой и пообещал разобраться. Он отметил, что ситуация «уже стабилизируется», и заверил, что «через несколько часов все заработает по полной».

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Украина объявила об участии в «Евровидении-2024» в летом прошлого года. Накануне проходил финал национального отбора на конкурс. Победителя должны определить по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование началось в приложении «Дия», однако из-за перегрузки случился сбой.

«Евровидение» пройдет в мае в шведском Мальме. В прошлом году шведка Loreen с песней «Tattoo» выиграла конкурс, который принимала тогда Великобритания.

Украину представляла группа TVORCHI с песней «Heart of Steel». Она заняла шестое место. В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stafania».

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Елена Чернышова
Минцифры Украина портал госуслуг сбой Евровидение
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