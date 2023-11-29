Российский суд заочно арестовал победительницу «Евровидения» от Украины

Джамала (Сусана Джамаладинова) (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Украинская певица и победительница «Евровидения» 2016 года Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) заочно арестована по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Певица обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, совершенное по мотивам национальной ненависти). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело завели из-за публикации Джамалы в соцсетях от 4 апреля 2022 года, в сообщении содержалась недостоверная информация о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине, рассказала прокуратура. Уголовное дело в отношении певицы направят в Басманный районный суд Москвы, его рассмотрят без обвиняемой.

Ранее МВД России объявило Джамалу в розыск. Причина для розыска в базе ведомстве не была указана, но уточнялось, что певица разыскивается по статье Уголовного кодекса. По данным телеграм-канала Shot, поводом стала публикация артистки о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года.