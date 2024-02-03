 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Приложение госуслуг Украины сломалось во время отбора на «Евровидение»

В работе сервиса госуслуг Украины возник сбой во время отбора на «Евровидение»
Неполадки в работе приложения «Дия» возникли во время трансляции финала национального отбора на «Евровидение-2024»

В работе приложения украинского сервиса государственных услуг «Дия» произошел сбой, сообщает «Суспільне». Неполадки возникли во время трансляции финала национального отбора на «Евровидение-2024».

Сбой произошел после того, как в приложении открылось голосование за кандидата, который будет представлять Украину на «Евровидении».

«Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита нацотбора! «Дии» нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос — попробуйте проголосовать через несколько минут!» — говорится в сообщении сервиса.

Российский суд заочно арестовал победительницу «Евровидения» от Украины
Политика
Джамала (Сусана Джамаладинова)

Победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование проходит в приложении «Дия».

Украина объявила об участии в «Евровидении-2024» в августе прошлого года. Конкурс пройдет в мае в шведском Мальме.

В 2023 году Украину на конкурсе, который проходил в Великобритании, представляла группа TVORCHI с песней «Heart of Steel». Она заняла шестое место. В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина Евровидение сбой портал госуслуг
Материалы по теме
В России запустят международный аналог «Евровидения»
Общество
Шведская певица Loreen во второй раз победила на «Евровидении»
Технологии и медиа
В России объявили в розыск победительницу «Евровидения»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
МИД назвал удар по Лисичанску «благодарностью» Киева за «щедрость» ЕС Политика, 23:40
Посол назвал неприемлемыми заявления Сеула по военной операции Политика, 23:26
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 23:02
Число жертв удара по пекарне в Лисичанске возросло до 15 Политика, 22:51
Приложение госуслуг Украины сломалось во время отбора на «Евровидение» Общество, 22:40
В Лисичанске погибли 11 человек после удара ВСУ по пекарне Политика, 22:20
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 22:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Брянской области средства ПВО перехватили два беспилотника Политика, 22:01
WP рассказала о выборах «самого крутого диктатора в мире» Политика, 21:57
Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро Спорт, 21:56
В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами Общество, 21:55
В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Политика, 21:33
Сборная Узбекистана проиграла в 1/4 финала Кубка Азии в серии пенальти Спорт, 21:33
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку Финансы, 21:21