Приложение госуслуг Украины сломалось во время отбора на «Евровидение»
В работе приложения украинского сервиса государственных услуг «Дия» произошел сбой, сообщает «Суспільне». Неполадки возникли во время трансляции финала национального отбора на «Евровидение-2024».
Сбой произошел после того, как в приложении открылось голосование за кандидата, который будет представлять Украину на «Евровидении».
«Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита нацотбора! «Дии» нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос — попробуйте проголосовать через несколько минут!» — говорится в сообщении сервиса.
Победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование проходит в приложении «Дия».
Украина объявила об участии в «Евровидении-2024» в августе прошлого года. Конкурс пройдет в мае в шведском Мальме.
В 2023 году Украину на конкурсе, который проходил в Великобритании, представляла группа TVORCHI с песней «Heart of Steel». Она заняла шестое место. В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania.
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