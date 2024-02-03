В работе сервиса госуслуг Украины возник сбой во время отбора на «Евровидение»

Приложение госуслуг Украины сломалось во время отбора на «Евровидение»

Неполадки в работе приложения «Дия» возникли во время трансляции финала национального отбора на «Евровидение-2024»

В работе приложения украинского сервиса государственных услуг «Дия» произошел сбой, сообщает «Суспільне». Неполадки возникли во время трансляции финала национального отбора на «Евровидение-2024».

Сбой произошел после того, как в приложении открылось голосование за кандидата, который будет представлять Украину на «Евровидении».

«Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита нацотбора! «Дии» нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос — попробуйте проголосовать через несколько минут!» — говорится в сообщении сервиса.

Победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование проходит в приложении «Дия».

Украина объявила об участии в «Евровидении-2024» в августе прошлого года. Конкурс пройдет в мае в шведском Мальме.

В 2023 году Украину на конкурсе, который проходил в Великобритании, представляла группа TVORCHI с песней «Heart of Steel». Она заняла шестое место. В 2022 году победителем «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania.