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Швеция победила на «Евровидении»

Шведская певица Loreen во второй раз победила на «Евровидении»
Жюри отдало Швеции наибольшее предпочтение, всего шведская певица набрала 583 балла. Она уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году
Фото: Adam Vaughan / EPA / ТАСС
Фото: Adam Vaughan / EPA / ТАСС

Шведская исполнительница Loreen с песней Tattoo заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение», который проходил в Ливерпуле в Великобритании. Трансляция мероприятия шла на официальном Youtube-канале организаторов.

По итогам голосования жюри певица получила 340 баллов, а по итогам зрительского — 243. Таким образом, общая сумма баллов составила 583.

Швеция, как страна-победитель, получила право на проведение «Евровидения» в 2024 году. Кроме того, она автоматически перешла в финал следующего конкурса.

Второе место заняла Финляндия (526 баллов) третье — Израиль (362 балла)

На «Евровидении-2022», проходившем в итальянском Турине, победила украинская рэп-фолк группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». В результате страна получила право провести конкурс в следующем году. Украина заявила о готовности принять музыкальное состязание, однако в июне 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести мероприятие в Великобританию из соображений безопасности. Организаторы выбрали эту страну, так как она заняла на «Евровидении» второе место после Украины.

Loreen одержала победу на «Евровидении» во второй раз. В 2012 году она победила на конкурсе с песней «Euphoria».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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