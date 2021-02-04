Власти Сахалина отказались от идеи «антиковидных паспортов»

Планы ввести особые документы с привилегиями для тех, кто сделал прививку, озвучивались в разных регионах. Но они не нашли поддержки у федерального центра, там заявляли, что достаточно уже имеющегося сертификата

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Власти Сахалинской области отказались от идеи введения особых «антиковидных паспортов» для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

«Федеральный центр дал разъяснение, что не надо делать никаких отдельных паспортов. Сегодня каждый, кто вакцинируется... автоматически его данные остаются на портале госуслуг. Соответственно, после того, как пройдет вторая аппликация вакцины, формируется автоматически программой сертификат человека, который получил профилактическую прививку. Собственно говоря, этот сертификат заменяет все явления, которые можно назвать паспортами, бейджами и так далее», — сказал Ющук.

В регионе выдвигалось несколько предложений, как отличить уже вакцинированных жителей от еще не привитых. 14 января губернатор Валерий Лимаренко заявил, что прошедшим вакцинацию жителям Сахалина будут давать специальные бейджи, которые позволят не носить медицинские маски.

Через несколько дней Лимаренко заявил, что вместо бейджа вакцинированные от COVID-19 будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне.