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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Сахалина отказались от идеи «антиковидных паспортов»

Планы ввести особые документы с привилегиями для тех, кто сделал прививку, озвучивались в разных регионах. Но они не нашли поддержки у федерального центра, там заявляли, что достаточно уже имеющегося сертификата
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Сахалинской области отказались от идеи введения особых «антиковидных паспортов» для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

«Федеральный центр дал разъяснение, что не надо делать никаких отдельных паспортов. Сегодня каждый, кто вакцинируется... автоматически его данные остаются на портале госуслуг. Соответственно, после того, как пройдет вторая аппликация вакцины, формируется автоматически программой сертификат человека, который получил профилактическую прививку. Собственно говоря, этот сертификат заменяет все явления, которые можно назвать паспортами, бейджами и так далее», — сказал Ющук.

Власти Сахалина решили заменить бейджи для вакцинированных QR-кодами
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В регионе выдвигалось несколько предложений, как отличить уже вакцинированных жителей от еще не привитых. 14 января губернатор Валерий Лимаренко заявил, что прошедшим вакцинацию жителям Сахалина будут давать специальные бейджи, которые позволят не носить медицинские маски.

Через несколько дней Лимаренко заявил, что вместо бейджа вакцинированные от COVID-19 будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне.

28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина предупредила регионы, что введение «ковид-паспортов» может нанести вред. По ее словам, такие меры вызывают «раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс». «Это на сегодняшний день недопустимо», — сказала тогда Голикова.

В тот же день власти Башкирии, которые также выступали с идеей «ковидных паспортов», объявили, что их запуск откладывается. «Они [паспорта] начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения. На обладателей QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения», — говорилось в сообщении, посвященном смягчению карантинных мер в регионе.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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Автор
Владислав Гордеев
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