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Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несмотря на отсутствие прогнозов по распространению коронавируса в России, Минздрав готовится к «возможной масштабной инфекции», заявил замглавы ведомства Сергей Краевой на заседании думского комитета по здравоохранению, передает «РИА Новости».

«Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — сказал Краевой.

В Минздраве пока не могут прогнозировать, как инфекция будет развиваться в России, так как не располагают достаточно точными коэффициентами, добавил замглавы ведомства, сообщает ТАСС.

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По словам Краевого, для того, чтобы создать «конструкцию» вакцины против вируса потребуется от двух до пяти месяцев. «Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — добавил замглавы Минздрава.

Накануне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин своевременно предупредил Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны об эпидемиологической ситуации и «незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа» (цитата по ТАСС). Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что Россия пока не получила штамм вируса, но работает над созданием вакцины, пользуюсь пока тем, что «имеется сегодня в нашем распоряжении».

В России известно о двух случаях заражения. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире заражен 17 391 человек, нацкомиссия по здравоохранению КНР сообщает о 20 438 инфицированных. Число жертв вируса достигло 427 человек.

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На фоне распространения вируса в мире, Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты между странами несколькими рейсами «Аэрофлота» и китайских компаний, которые осуществляют через терминал F в Шереметьево.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что зараженные вирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Кроме того, власти решили эвакуировать россиян, находящихся в городе Ухане и провинции Хубэй, откуда распространяется вирус. Для этого привлекут пять самолетов ВКС.

Авторы: Константин Нагаев, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Китай, Минздрав
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