Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несмотря на отсутствие прогнозов по распространению коронавируса в России, Минздрав готовится к «возможной масштабной инфекции», заявил замглавы ведомства Сергей Краевой на заседании думского комитета по здравоохранению, передает «РИА Новости».

«Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — сказал Краевой.

В Минздраве пока не могут прогнозировать, как инфекция будет развиваться в России, так как не располагают достаточно точными коэффициентами, добавил замглавы ведомства, сообщает ТАСС.

По словам Краевого, для того, чтобы создать «конструкцию» вакцины против вируса потребуется от двух до пяти месяцев. «Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — добавил замглавы Минздрава.