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Вирус из Китая ,  
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Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски

Российские аптечные сети начали фиксировать повышенный спрос на защитные маски и противовирусные препараты. Покупки участились в последние два дня на фоне новостей о распространении коронавируса из Китая
Фото: Евгений Синицын / Zuma / ТАСС

В Москве и Подмосковье 21 и 22 января 2020 года отмечен двукратный рост продаж противомикробных масок по сравнению с предыдущими днями, сообщил РБК гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. По его словам, в Санкт-Петербурге, Иркутской и Мурманской областях и в Приморском крае наблюдается еще более значительное увеличение. «В регионах присутствия компании «Ригла» до 21 января мы не замечали всплеска запроса на медицинские маски и противовирусные препараты, объем продаж соответствовал погодным аномалиям, наблюдаемым на протяжении первых двух зимних месяцев», — отметил Филиппов.

Коммерческий директор аптечной сети «36,6» Евгения Ламина подтвердила увеличивающийся спрос на маски. Она оценивает рост объема продаж на этой неделе по сравнению к предыдущей более чем в полтора раза. Однако всплеска потребительского интереса к препаратам против ОРВИ в «36,6» пока не отмечают.

Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок. «Появились отдельные покупатели с повышенной тревожностью, которые выкупают маски большими партиями — по 500 шт. Но рост спроса на маски не подкрепляется ростом спроса на противовирусные препараты и иные категории продукции, которые интересуют людей в период эпидемий ОРВИ, — отмечает она. — Сложившуюся ситуацию мы связываем с информационной волной о рисках распространения коронавируса из Китая, в то время как реальная заболеваемость ОРВИ не достигает эпидемического порога».

Никаких единых рекомендаций относительно средств защиты от вирусов и их необходимости российские федеральные службы и ведомства не выпускали. Но администрация Благовещенска на границе с Китаем рекомендовала жителям носить маски для защиты органов дыхания. Повышенный спрос на медицинские маски корреспонденту РБК подтвердили в одной из круглосуточных аптек Благовещенска на улице Горького. Но в двух других местных аптеках ажиотажного спроса на маски пока нет. «В 2019-м, когда начиналась сезонная простуда, маски скупали пачками по 100 шт., но сейчас такого нет», — пояснила провизор в одной из аптек.

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В аптечной сети «Магнит» всплеска потребительского интереса к респираторным маскам и противовирусным препаратам не зафиксировано, сообщил представитель компании.

В России 21 января госпитализировали несколько человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился.

На фоне новостей о распространении нового заболевания, которое первоначально было обнаружено в городе Ухань в Центральном Китае, российские туристы начали отказываться от туров в эту страну. Об этом 23 января сообщил РБК один из крупнейших российских туроператов — «Интурист».

Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР. Они были также обнаружены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде. На фоне распространения заболевания российские власти усилили контроль на границе: в аэропортах стали проверять состояние здоровья пассажиров, прибывших из Китая.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: аптеки, вирус, «36.6», «Магнит»
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