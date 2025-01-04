В аэропорту Пулково ограничили полеты

Ограничения действовали с 23:43 до 00:48, пишет 78.ru. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме

В петербургском аэропорту Пулково временно были ограничены полеты, пишут 78.ru со ссылкой на очевидцев и телеграм-канал Shot.

Рейсы приостанавливались с 23:43 до 00:48, рассказал источник издания. Он отметил, что сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ограничения на прилеты и вылеты действовали с вечера 1 января и полуночи 2 января в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска, Калуги и Казани. Утром 2 января они были сняты.

Днем в четверг, 2 января, Минобороны отчитывалось, что силы ПВО за ночь сбили 97 беспилотников. Дроны уничтожили, в частности, над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской и Орловской областями. За вечер среды ведомство дважды сообщало об уничтожении БПЛА в том числе над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тульской и Орловской областями.