В аэропорту Пулково ограничили полеты
В петербургском аэропорту Пулково временно были ограничены полеты, пишут 78.ru со ссылкой на очевидцев и телеграм-канал Shot.
Рейсы приостанавливались с 23:43 до 00:48, рассказал источник издания. Он отметил, что сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Ограничения на прилеты и вылеты действовали с вечера 1 января и полуночи 2 января в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска, Калуги и Казани. Утром 2 января они были сняты.
Днем в четверг, 2 января, Минобороны отчитывалось, что силы ПВО за ночь сбили 97 беспилотников. Дроны уничтожили, в частности, над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской и Орловской областями. За вечер среды ведомство дважды сообщало об уничтожении БПЛА в том числе над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тульской и Орловской областями.
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