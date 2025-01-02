В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортах
Временные ограничения, которые накануне вечером вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты в аэропорту Саратова, Пензы и Саранска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Их отменили в 02:00 мск 2 января.
Еще полтора часа спустя меры были отменены в аэропорту Ульяновска.
Помимо этих четырех аэропортов, временные ограничения на прилеты и вылеты около двух часов действовали в аэропорту Калуги. Аналогичные меры вводили в Казани, их отменили в 05:00 мск.
Минобороны России дважды за вечер среды сообщало об уничтожении дронов над территорией страны, в том числе над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской областями.
Брянский губернатор Александр Богомаз несколько раз за ночь отчитался о сбитых дронах, сообщив, что пострадавших и разрушений нет. В Белгородской области, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, ранены два человека.
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