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В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортах

Ограничения на прилеты и вылеты, действовавшие с вечера 1 января и полуночи 2 января, сняты в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани

Временные ограничения, которые накануне вечером вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты в аэропорту Саратова, Пензы и Саранска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Их отменили в 02:00 мск 2 января.

Еще полтора часа спустя меры были отменены в аэропорту Ульяновска.

Помимо этих четырех аэропортов, временные ограничения на прилеты и вылеты около двух часов действовали в аэропорту Калуги. Аналогичные меры вводили в Казани, их отменили в 05:00 мск.

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Аэропорт Саранск

Минобороны России дважды за вечер среды сообщало об уничтожении дронов над территорией страны, в том числе над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз несколько раз за ночь отчитался о сбитых дронах, сообщив, что пострадавших и разрушений нет. В Белгородской области, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, ранены два человека.

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Росавиация аэропорты самолет полеты
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