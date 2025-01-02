За ночь над Россией сбили украинский самолет и 97 дронов
Силы ПВО России сбили за ночь украинский военный самолет Су-27, 97 БПЛА и шесть снарядов системы HIMARS, сообщило Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны заявили об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и по военным аэродромам. Помимо этого артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники в 146 районах.
Беспилотники сбили над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и другими областями.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
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