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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Россией сбили украинский самолет и 97 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО России сбили за ночь украинский военный самолет Су-27, 97 БПЛА и шесть снарядов системы HIMARS, сообщило Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и по военным аэродромам. Помимо этого артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники в 146 районах.

Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики и аэродромам Украины
Политика
Истребитель&nbsp;Су-27

Беспилотники сбили над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и другими областями.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

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Теги
Военная операция на Украине дроны ПВО РСЗО HIMARS
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