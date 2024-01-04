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Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции

Мэр Москвы Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции
Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На северо-востоке Москвы нарушено энергоснабжение из-за пожара, который произошел на трансформаторной подстанции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — добавил мэр. По его словам, часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения.

На северо-востоке Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции
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Пожар произошел утром 4 января в Высоковольтном проезде. По данным МЧС, пострадавших не было. Часть зданий перевели на резервную схему энергоснабжения.

По данным телеграм-канала SHOT, без электричества, отопления и воды остались часть жителей районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Телеграм-канал Baza написал, что это затронуло 20 многоэтажных домов.

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Персоны
отключение электричества отопление Москва Сергей Собянин СВАО пожары
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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