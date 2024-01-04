Бирюков сообщил о частичном восстановлении энергоснабжения в СВАО

Фото: АГН «Москва»

Отопление в нескольких районах на северо-востоке Москвы частично восстановлено после пожара на подстанции. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на вице-мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — сказал Бирюков.

Он добавил, что несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, продолжается наладка систем отопления.

Пожар на трансформаторной подстанции Бескудниково произошел утром 4 января в Высоковольтном проезде. В результате один из трансформаторов выгорел, остальные получили небольшие повреждения из-за продуктов горения. Без отопления остались часть жителей трех районов — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.