 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Город ,  
0 

Бирюков сообщил о частичном восстановлении энергоснабжения в СВАО

Бирюков: отопление в нескольких районах СВАО частично восстановили после пожара
Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Отопление в нескольких районах на северо-востоке Москвы частично восстановлено после пожара на подстанции. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на вице-мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — сказал Бирюков.

Он добавил, что несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, продолжается наладка систем отопления.

Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции
Общество
Фото:АГН «Москва»

Пожар на трансформаторной подстанции Бескудниково произошел утром 4 января в Высоковольтном проезде. В результате один из трансформаторов выгорел, остальные получили небольшие повреждения из-за продуктов горения. Без отопления остались часть жителей трех районов — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.

Теги
Москва отопление восстановление пожары Петр Бирюков
Материалы по теме
Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции
Общество
На северо-востоке Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции
Общество
Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и области из-за морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
МИД Индии опроверг отправку артиллерийских снарядов на Украину Политика, 15:58
Chess.com наказал российского шахматиста после конфликта с поляком на ЧМ Спорт, 15:33
Лукашенко назначил нового министра экономики и запретил ему врать Политика, 15:13
Главный спортивный ретейлер Британии вслед за Nike пожаловался на спрос Спорт, 15:11
10 сериалов зимы. «Иные», «Настоящий детектив», «Медиатор 3» и другие Life, 15:00
Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса Политика, 14:58
СБУ назвала катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»: уничтожено почти всё Политика, 14:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:29
Бирюков сообщил о частичном восстановлении энергоснабжения в СВАО Город, 14:27
Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки Политика, 14:06
Надаль впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира ATP Спорт, 14:02
Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции Город, 13:56
Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве Спорт, 13:43
Число жертв землетрясения в Японии достигло 84 человек Общество, 13:37