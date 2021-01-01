В Британии за сутки впервые выявили более 55 тыс. случаев COVID-19

Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за прошедшие сутки превысило 55 тыс. человек, что стало максимальным показателем в стране с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Соединенного Королевства.

За прошедшие сутки в стране заразились вирусом 55 892 человека, скончались 964.

За последние семь дней в Соединенном Королевстве было отмечено почти 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Число смертей возросло на 8% по сравнению с прошлой неделей. В общей сложности в Великобритании умерли более 73,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,5 млн.

В середине декабря на территории Великобритании был выявлен новый штамм COVID-19. Как отмечал премьер-министр страны Борис Джонсон, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее ранее известного.

В Великобритании вакцину от коронавируса разработали специалисты британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение этой вакцины.