Путин оценил состояние экономики России

Состояние российской экономики можно оценить как удовлетворительное, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, в стране сохраняются устойчивый курс рубля, низкая инфляция и безработица, что является «очень хорошими предпосылками» для получения «больших результатов».

В то же время Путин отметил, что, несмотря на положительную динамику роста ВВП, темпы его роста остаются неудовлетворительными. Для преодоления этой проблемы президент указал на необходимость принятия мер для улучшения делового климата и «реализации планов по так называемой «регуляторной гильотине». «Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить», — сказал он.

Кроме того, глава государства призвал в ближайшие годы увеличить объем инвестиций до 25%, а потом довести их до 27%. «В принципе, абсолютно реализуемый показатель, имея в виду, что сейчас у нас 21 с небольшим», — пояснил Путин.

В мае правительство опубликовало законопроект, который предусматривает реформу системы госконтроля за работой бизнеса. Документ вводит оценку эффективности проверяющих органов, запрет на «палочную» систему, а также отказ от норм надзора времен СССР, требований, которые официально не опубликованы, и обязательных требований, которые были или будут приняты в России до 1 января 2021 года. Комплекс мер, которые будут введены этим законопроектом, получил название «регуляторная гильотина».