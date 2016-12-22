ФИФА оценила вклад Мутко в подготовку ЧМ-2018

ФИФА прокомментировала уход вице-премьера Виталия Мутко с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года​. «ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям. ФИФА приняла к сведению решение господина Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя российского оргкомитета ЧМ-2018», — сообщается в письменном ответе федерации на запрос РБК.

По словам представителя организации Ирины Барановой, та продолжит работать в тесном сотрудничестве с российской стороной: «ФИФА будет работать с российским оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле».

27 декабря Мутко заявил, что покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Теперь его место займет Алексей Сорокин, бывший ранее гендиректором Российского футбольного союза. Мутко заявил, что намерен сосредоточиться на своей работе в правительстве. 25 декабря он сообщил, что уходит с поста главы Российского футбольного союза.