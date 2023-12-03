Почти половина россиян отказалась от просмотра новогодних огоньков

За четыре года доля нежелающих смотреть новогодние телепередачи выросла с 38 до 45%, чаще такой вариант выбирали бездетные и получающие высокую зарплату. Для звучания на фоне праздничный эфир включит каждый третий

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Только каждый девятый россиянин планирует смотреть телепередачи, посвященные Новому году, следует из результатов исследования SuperJob (есть у РБК).

Собираются смотреть передачи 11% опрошенных, включить их только для фона хотят 33%, а точно не станут смотреть эфир 45% россиян.

Среди планирующих включить телевизор больше тех, у кого есть дети (14 против 8%), и напротив, среди отказавшихся смотреть новогодние огоньки выше доля не имеющих детей (50 против 34%). Результаты опроса коррелируют и с уровнем заработка — против просмотра голубых огоньков выступили 48% зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц, 44% получающих 50-80 тыс. руб. и только 37% опрошенных, чья зарплата ниже 50 тыс. руб.

Больше половины (54%) нежелающих смотреть новогодние телепередачи — представители молодежи в возрасте до 34 лет, в диапазоне 34-44 лет доля выбравших такой вариант ответа составляет 44%, а среди представителей старшего поколения не станут включать новогодний эфир только 38%.

Исследование проведено методом опроса. В нем приняли участие 2 тыс. совершеннолетних россиян во всех округах страны, 456 населенных пунктах. Опрос проведен с 28 ноября по 1 декабря.

Доля нежелающих смотреть новогодние программы с 2019 года выросла, тогда выбравших такой ответ было 38%, в последующие годы их число увеличивалось. Вместе с тем, доля планирующих смотреть новогодние огоньки на протяжении последних четырех лет остается неизменной и колеблется в диапазоне 11-12%.

Россиян также спросили, кого бы они больше всего желали видеть в новогодних телепередачах. Чаще всего респонденты упоминали Полину Гагарину, Валерия Сюткина и Диму Билана. Затем в рейтинге популярности идут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия и Шаман. Замкнули десятку Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.

Стоимость блюд на праздничный стол за год выросла на 9,17%, подсчитали в «Руспродсоюзе». Среди наиболее подорожавших продуктов оказались мандарины (+35%), курица (+27%) и яйца (+25%).

Если в прошлом году килограмм мандаринов стоил 181,6 руб., то в этом — 244,6 руб. Стоимость курятины выросла со 181,6 руб. до 229,7 руб. за 1 кг, яиц — с 78,2 руб. до 90 руб. за десяток. Некоторые продукты подешевели. Среди них: картофель (с 30 до 27,8 руб. за 1 кг), майонез (с 280,2 руб. до 276,9 руб. за 1 кг) и сливочное масло (с 839,4 руб. до 835,2 руб. за 1 кг).