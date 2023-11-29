Турция перестала быть самым популярным направлением россиян на Новый год

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Большинство россиян, планирующих выехать за рубеж на новогодние праздники, отправятся отдыхать в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, следует из результатов исследования «Тинькофф Путешествий» (есть у РБК).

Исследование проводилось на основе данных о транзакциях клиентов «Тинькофф», купивших билеты за рубеж (без учета стран СНГ). В нем учтены поездки на даты в период с 1 по 8 января.

Треть россиян (32%), планирующих провести новогодние праздники за границей, решили поехать в Таиланд. Вторым наиболее популярным направлением для путешествий за границу на Новый год стала Турция — туда решили отправиться 13% участников исследования. Третью строчку с результатом 9% заняли Объединенные Арабские Эмираты, четвертую и пятую с 7% — Индия и Китай.

Для сравнения: в 2023 году 55% всех билетов, купленных на 1–8 января, были в Турцию. 19% поездок приходилось на Таиланд, еще 10% — на ОАЭ.

Из направлений ближнего зарубежья для путешествий на Новый год наиболее популярен Узбекистан: на эту страну приходится 25% билетов, приобретенных на даты с 1 по 8 января. Еще 22% желающих поехать в страны СНГ купили билеты в Армению. Третью строчку по популярности в регионе среди путешественников занимает Азербайджан (13%).

Россияне, решившие провести новогодние праздники в путешествии по стране, в основном купили билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. На эти направления в период с 1 по 8 января куплено более 50% билетов от всех внутренних рейсов, следует из результатов исследования.