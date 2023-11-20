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Стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 9%

«Руспродсоюз»: стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 9%
На Новый год праздничный стол обойдется россиянам на 9% дороже, чем в прошлом году. Больше всего выросли цены на мандарины, курицу и яйца, хотя подешевели картофель, майонез и сливочное масло
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ночь с 2023 на 2024 год праздничный стол обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в прошлом году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Для приготовления угощений на Новый год на семью из четырех человек уйдет примерно 5,5 тыс. руб., а год назад эта сумма была ниже 5 тыс., уточнил замглавы правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Среди наиболее подорожавших продуктов оказались мандарины (+35%), курица (+27%) и яйца (+25%). Если в прошлом году килограмм мандаринов стоил 181,6 руб., то в этом — 244,6 руб. Глава агентства Fruitnews Ирина Козий объяснила это тем, что почти все эти фрукты привозятся в Россию из-за рубежа. По ее словам, если не случится резкого обвала курса рубля, то мандарины к Новому году больше не подорожают.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Стоимость курятины выросла со 181,6 руб. до 229,7 руб. за 1 кг, яиц — с 78,2 руб. до 90 руб. за десяток. Представители отрасли объяснили это дефицитом сотрудников, повышенным спросом и гриппом птиц. Чтобы сдержать дальнейший рост цен, власти намерены запретить экспорт мяса птицы и куриных яиц и обнулить пошлины на импорт до 160 тыс. т куриного мяса.

С ноября 2022 года стоимость килограмма красной икры выросла лишь на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб., отмечает издание.

Некоторые продукты подешевели. Среди них: картофель (с 30 до 27,8 руб. за 1 кг), майонез (с 280,2 руб. до 276,9 руб. за 1 кг) и сливочное масло (с 839,4 руб. до 835,2 руб. за 1 кг).

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Основными блюдами праздничного стола россиян на Новый год остаются салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», блюда из птицы, бутерброды с красной икрой, сырная и мясная нарезки.

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