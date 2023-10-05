ВЦИОМ: доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза

Число отказавшихся от телевизора выросло почти в три раза за пять лет

Интерес к официальным каналам вырос во время пандемии, но снова упал, когда люди привыкли к жизни с коронавирусом

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Доля жителей России, которые отказались от просмотра телевидения, выросла с 2018 года более чем в два раза — с 13 до 31%. Об этом заявил на заседании медиафорума «Енисей.рф» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

«Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше — 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13 до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — рассказал Федоров.

По его словам, подавляющая часть населения использует в качестве источника информации и интернет, и телевидение, их доля составила 51%. Практически ежедневно пользуются интернетом 74% опрошенных, а телевизором — 52%. «Конечно, есть и совсем счастливые люди, которые не пользуются ни тем ни другим, но таких в 2023 году осталось всего 2%», — добавил гендиректор ВЦИОМа.

Также Федоров отметил, что в период пандемии россияне стали больше доверять федеральным каналам. С 2021 по 2022 год уровень доверия к ним вырос с 47 до 58%, но после окончания пандемии этот показатель снизился до 51%.

По его словам, люди в кризисных ситуациях, когда появляется много сомнительных источников информации, начинают больше смотреть официальные каналы, прежде всего телевизионные. Когда ситуация в стране нормализуется, то потребление телевизионного контента идет на спад.

В опросе приняли участие 1600 граждан России. Его проводили по телефону в июле. Погрешность составила не более 2,5%.

11-й межрегиональный форум СМИ «Енисей.рф» проходит в Красноярске 5–6 октября.