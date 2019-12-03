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Неизвестный с ножом напал на полицейского в Мытищах
Нападение совершил мужчина, которому сделали замечание за переход дороги в неположенном месте
Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестный напал на полицейского в Мытищах и ударил его в висок «неизвестным предметом», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью. По словам источников «Интерфакса» и агентства «Москва», злоумышленник ранил полицейского ножом.

«По предварительной информации, мужчина неизвестным предметом нанес удар в область виска сотруднику полиции, после чего был задержан и доставлен в отделение полиции. По данному факту проводится проверка, мотивы и личность данного мужчины устанавливаются. Жизни и здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе.

Пострадавший — инспектор ГИБДД, он сделал замечание мужчине, переходившему дорогу в неположенном месте, после чего тот бросился на него и ранил ножом, пишет Baza.

Позже это подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью. В ведомстве заявили, что сотрудники ГИБДД остановили мужчину в 13:30, он ударил одного из правоохранителей «острым предметом».

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В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

В середине октября сотрудника полиции ранили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве. В МВД сообщили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, его сразу же задержали. Через месяц стало известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Авторы: Алена Прохоренко, Константин Нагаев
Теги: Мытищи, нападение
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