В Москве пьяный мужчина напал с ножом на полицейского

В Москве в подземном переходе у станции метро «Савеловская» пьяный мужчина ранил ножом полицейского. Об этом РБК сообщили в пресс службе ГУ МВД по Москве.

«Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение, находящемуся на службе полицейскому», — сказали в пресс-службе. Нападавшего сразу же задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавшего сержанта полиции госпитализировали с ножевым ранением в грудь.

В начале августа в Сургуте мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейских с ножом. В результате один из сотрудников полиции скончался на месте от полученных травм. Нападавший был убит при задержании. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).