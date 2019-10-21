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В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом сотрудников полиции, приехавших в связи с поступившим сообщением о семейном скандале, его задержали и доставили в отделение, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.

«Сержант полиции с ранением обращался в медучреждение, после оказания помощи продолжил несение службы. Органами следствия в отношении задержанного принято процессуальное решение», — добавили в МВД.

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19 октября пьяный мужчина ранил ножом сержанта полиции в переходе у станции метро «Савеловская». Нападавшего сразу задержали, пострадавшего полицейского госпитализировали с ножевым ранением в области груди.

Теги: Москва, полицейский, новости РБК
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