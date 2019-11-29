В Москве возбудили дело после нападения с ножом на полицейского в метро

В Москве возбудили дело после нападения с ножом на полицейского в метро

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, в середине октября напавшего с ножом на сотрудника полиции на станции метро «Савеловская». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Дело ведет Следственный отдел СКР по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере.

19 октября на станции метро «Савеловская» сотрудник полиции при обходе территории метрополитена заметил конфликт между двумя неизвестными.

Один из мужчин нанес удар ножом сотруднику полиции в область груди. Как указывает МВД, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции, а пострадавшего сержанта полиции госпитализировали.