Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем. По его словам, переезд в ФРГ — личное дело его семьи. Он также заявил, что не отказывается от гражданства России и планирует ее часто посещать.

«Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России», — сказал Шлегель.

В феврале 2016 году Шлегель был введен в состав генсовета «Единой России», позднее стал председателем комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. Свой уход из политики экс-парламентарий объяснил изменившимися взглядами и нежеланием продолжать «внутренний конфликт» на фоне общего эмоционального выгорания.

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