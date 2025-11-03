Директор «Достоевских»: о страданиях читателей, выживании и царских женах

Директор принадлежащих РВИО магазинов «Достоевский» Елена Синицина рассказала о том, как книжные выживают в условиях запретов и высоких цен, а также о помолодевших ностальгирующих читателях и мизерных зарплатах продавцов

Содержание:

О том, как меняются покупатели книг

Мне кажется, каждый год что-то обязательно меняется. Да и сами люди меняются. Был период времени, когда дети очень плохо читали. А сейчас заметно чаще стали покупать детскую литературу, книги по истории. Сейчас к книгам немножко иное отношение стало. Не могу сказать, что люди перестали читать или читают меньше. Просто стали меньше покупать в книжных магазинах, стали больше покупать в интернете, на маркетплейсах. Если человек целенаправленно идет в книжный магазин, он приходит за какой-то определенной литературой, ищет нужную ему книгу.

Читатель сейчас больше стал интересоваться историей. После начала военной операции очень сильно востребованы книги по военной истории России. Это мы совершенно точно увидели по тому объему, что продаем.

Наверное, за последнее время читатель все-таки чуть-чуть помолодел. На мой взгляд, тенденция чтения книг возвращается. И если раньше в основном приходили в магазин люди более старшего возраста, то сейчас больше молодежи. Читать становить модным.

Книжные магазины тоже очень много для этого делают. Ты приходишь не в старый книжный магазин с обветшавшей мебелью, с запахом пыли и нагроможденными книжными полками; ты приходишь за впечатлениями в атмосферное место, где можно просто отдохнуть, или поработать с ноутбуком, или полистать книгу за чашкой кофе.

О бумажных и электронных книгах

Я только в бумаге читаю. Знаете, тут как лыжники и сноубордисты. Кто-то электронные книги любит читать, а я даже если в метро поеду, все равно возьму с собой бумажную книгу. Мне не нравится читать электронные книги.

Если еду в отпуск, у меня в чемодане три книжки лежит обязательно. Могу отказаться от экскурсии, но буду сидеть и читать. Чтение дает работу душе и тренирует ум.

Как приучить детей читать

У меня трое детей, и все читают книги. Причем читают так, что если книжки на столике нет, то это большая проблема. Значит, обязательно надо что-то купить. Самая большая проблема — донести домой все, что купишь, допустим на non/fiction. Стопка ожидания из книг, мне кажется, у каждого порядочного человека она должна быть. А предвкушение от чтения новой книги — непередаваемое чувство!

Я трижды проходила тот период, когда нужно прививать ребенку интерес к чтению. Думаю, самое главное — твой личный пример, когда ты сам сидишь, читаешь книгу. И они постепенно привыкают к тому, что ты и книга — это единое целое. Конечно, интернет — хорошо, но книга — совсем иное. Потом у меня получалось зацепить детей какой-то интересной книжкой — один раз им понравилось, читают дальше.

Кто и зачем приходит в книжный магазин

В среднем, если говорить о покупателях, то 130–160 человек в день приходит. Конверсия — примерно 63%. У нас два «Достоевских», и они совсем разные. «Достоевский» на Воздвиженке — это старший брат — очень красивое, атмосферное место в центре города, магазин с интерьерной мебелью, со своим узнаваемым стилем и уникальной эстетикой. Конечно, проходимость там больше. Но «Достоевский» на Воздвиженке — не только магазин, а книжный клуб, где авторы встречаются с читателями, проводятся презентации новых изданий, творческие литературные вечера. Здесь постоянно кипит жизнь.

Если заходить с площади, чтобы попасть в кафе, в котором продают очень вкусный кофе, надо пройти через весь магазин. Кстати, молва о вкусном кофе как-то быстро распространилась в округе. И очень многие приходят, интересуясь: где ваше кафе? Добежали, купили себе кофе, булочку, потом пошли в обратную сторону, спокойно походили по магазину, выбрали книгу или сувенир.

«Достоевский» в Музее военной формы сначала был братом-близнецом магазина на Воздвиженке, потому что оба зала были заполнены книгами. Но мне всегда казалось, что это немножечко неверно. Музейный магазин должен отличаться, в нем хочется купить кроме книг еще что-то на память, здесь и сейчас. Ты познакомился с экспозицией Музея военной формы, погулял по нему, и тебе надо что-то обязательно из сувениров приобрести.

К нам приходит много детей, целыми классами, каждый день работает Клуб юного историка, совершенно бесплатно проводятся самые разные занятия — от тематических лекций до основ журналистики для юных историков. Даже шахматная школа для детей есть. И в магазине ребята обязательно что-то покупают. Поэтому мы здесь немножко уменьшили объем книг и добавили сувенирной продукции.

О покупателях, туристах и нежелании «делать Арбат»

На Воздвиженку иностранцы чаще приходят, потому что рядом, скажем так, концентрация туристических объектов — от музеев Московского Кремля до Манежа и РГБ. У нас есть небольшое количество книг на иностранных языках, самые наши известные писатели, поэты. Но это не так востребовано. Надо понимать, что все-таки в Москву приезжают за впечатлениями, а не за книгами. Чаще всего люди, которые летят на самолете, очень тщательно подходят к весу своего багажа. Может быть, какие-то покетбуки, карта города или путеводитель на иностранном языке. Такие вещи у нас есть. А литература — не самая главная покупка для тех, кто приезжает путешествовать.

Да и сувениров у нас на Воздвиженке не так много. Мы не хотели делать «шанхай», развал, Арбат, у нас там очень все сдержанно. Опять-таки, согласно политике книжного клуба: это модное и популярное в культурной среде место, все должно соответствовать статусу наших гостей. А в «Достоевском» на Воздвиженке можно встретить Леонида Якубовича, Сергея Безрукова, Павла Астахова, даже Валерий Гергиев заходит.

О запретах на книги иноагентов, замене ушедшим зарубежным писателям и запрещенных темах

Конечно, понятно, что у многих людей, которые писали эти книги, а сейчас попали в категорию иноагентов, хорошие произведения. Но надо понимать, что мы живем в то время, когда есть четкая позиция и однозначный выбор: ты со своей страной или нет.

К тому же сейчас появляются на рынке новые имена, есть хорошие авторы, просто пока неизвестные. Авторы, которые искренне любят свою страну, которые видят в людях доброе и светлое. И литература у них прекрасная.

Что касается иностранных издательств, с которыми закончились договоры и контракты, мы, конечно, страдаем от того, что книги каких-то известных зарубежных авторов перестали появляться на полках. Недостает этого, недостает. Но не могу сказать, что их отсутствие сильно повлияло на выручку. Скорее нет, чем да. Это больше повлияло на ассортиментный перечень того, что мы предлагаем в магазине.

Жалко, что нельзя почитать что-то, к чему ты привык и хотел бы найти продолжение. Я тоже страдаю от отсутствия книг определенных авторов, которые не могу купить. Но за всю жизнь перечитать все, что выпущено, невозможно. Особенно если ведешь достаточно активный образ жизни, главная проблема — выкроить время на чтение. Поэтому ко всему надо относиться оптимистично. Всегда можно найти книгу, которая придется по душе.

Издательства пытаются найти замену. Был первый эшелон, потом второй. Думаю, просто нужно время для того, чтобы появились новые авторы, которые бы завоевали наши сердца так же, как те, кто ушел.

Лично я вообще не вижу проблемы в том, что с полок исчезли книги на запрещенные темы. Кому надо что-то прочитать на запрещенную тему, тот найдет, где прочитать.

О тенденциях книжного рынка и женах русских царей

Сейчас очень любят выпускать книжечки для женской сумочки. Приходит женщина в магазин — тяжелую книжку ей не очень хочется нести, пакет может порваться; ей нужна такая книжечка, чтобы в сумочке уместилась.

Мы были весной на книжной ярмарке на Красной площади, и там была линия, где торговали книжками музеи. Каково было мое удивление, когда основной покупкой этих лавочек стали каталоги с выставок. Удивительно, но, например, соседи, которые стояли рядом с нами, привезли 25 каталогов с выставки и все эти 25 каталогов ушли за один день. Каталог — это книга, в которой собраны изображения и рассказ о предметах, находящихся в разных музеях, но тематически объединенных между собой. Такая вещь — очень большая редкость. И, наверное, люди охотятся за ними.

Мы еще у себя такую рубрику сделали небольшую — привезли старые детские книжки, которые издавались в 1960–1970-е годы. И теперь с большим энтузиазмом ходят к нам за этими книжками. Удивительно, приходит одна дама, она каждый раз с зарплаты покупает десять таких книжек. Уходит, приходит снова. Видимо, испытывает ностальгию по детству, когда ей читали эти книжки, они узнаваемые очень. Она вспоминает свое радостное детство — советское, беззаботное, солнечное. И это тепло, которое согревают ее душу от воспоминаний, она хочет передать своим детям.

Когда начинается сезон, у нас хит продаж — маленькие брошюрки «Жены русских царей» и «Русские цари». Очень многие не знают последовательности смены царей. А в этих книжках все очень доходчиво и увлекательно написано. Это наша история, которую нужно знать и помнить. Поэтому покупают такие книги в подарок. Книжка раньше стоила 100 руб., сейчас, может быть, чуть дороже стала. Жен меньше берут, царей берут больше.

До десяти раз в месяц мы проводим презентацию новых книг. Причем подходим очень лояльно к выбору тех авторов, которые приходят. Может состояться презентация книг по эзотерике или по гаданию. Для нас важно, чтобы автор приводил своих читателей, а мы таким образом тоже сможем расширить свою лояльную аудиторию.

Мне кажется, надо все время находиться в поиске. Не сидеть на месте, а придумывать что-то новое, экспериментировать, нужно все время быть в движении. У каждого книжного магазина должна быть своя какая-то определенная ниша, специфика. Если ты про все и продаешь все, ты такой же, как все. У нас в магазине нет «попсы», хотя вот сейчас мы привезли немножко более легкую литературу. Посмотрим, как отреагируют наши посетители. Но вообще книжный «Достоевский», он про историю. Он имеет свой уникальный образ. И об этом все знают.

О доходах и выживаемости книжных магазинов

Книжный магазин — это больше атмосферное место и не совсем коммерческое предприятие. Я однажды много лет назад была в магазине модельного агентства Вячеслава Зайцева. У него там висели пальто, костюмы очень высокого качества. Ты его купишь — и чуть ли не всю жизнь будешь носить его. Вещи эксклюзивные, дорогие. При этом людей, кто за такие деньги может купить костюм, очень мало. Я говорю, а кто же у вас покупает? Они отвечают, у нас в основном, как и у всех модных домов, идет продажа аксессуаров: духи, сумки, ремни и так далее.

Точно так же книжные магазины — они выживают не только за счет продажи книг, а за счет каких-то дополнительных опций. Это сувениры, встречи с писателями, кафешки при книжных магазинах. Выйти на стопроцентную окупаемость, думаю, крайне сложно, хотя некоторым магазинам удается. В Питере сейчас сделали летнюю продажу книг на улице и там идут очень хорошие доходы.

Но книжным приходится трудно, безусловно. Для того чтобы выжить книжному магазину с минимальной наценкой 100% на книжку от издательства плюс НДС, сами понимаете, какую надо предлагать цену. Книга получается достаточно дорогой.

А как делают сейчас люди? Приходят в книжный магазин, открывают книжку, пролистывают, потом быстренько фотографируют. Смотрят на маркетплейсе, сравнивают. Чаще всего на маркетплейсе цена дешевле. Книжку закрывают и уходят. Хотя я сама тоже пользуюсь маркетплейсами, но для книжного магазина это самый большой конкурент. Не знаю, как складывается там ценообразование, как формируются цены на продукцию, но книги на маркетплейсах стоят столько, за сколько мы их закупаем в издательстве. Разница — буквально 50–70, может быть, 100 руб. Конечно, нам сложно выживать в такой конкурентной борьбе.

Но мы на самом деле большие молодцы, потому что по сравнению с прошлым годом с двух миллионов в месяц выручку увеличили до четырех-пяти. Думаю, что это благодаря совокупности факторов, в том числе и нашему вкусному кофе, и оригинальной «сувенирке», и искреннему желанию сделать магазины необычнее, уникальнее. Воздвиженка — наш флагман, «Достоевский» в Музее военной формы тоже не отстает.

О ремонте здания на Воздвиженке

К сожалению, здание на Воздвиженке ждет ремонт, поэтому в ближайшее время наш магазин обретет новый адрес. Мы переезжаем. На одну из центральных улиц, на Кузнецкий Мост.

О росте цен на книги и мизерных зарплатах продавцов

Цена выросла процентов на 20–25. Прилично. Книга — это не еда, не хлеб, не колбаса. Книга — пища духовная. Конечно, хочется, чтобы, не теряя в качестве продукции, книга стала более доступной. Или зарплаты позволяли бы людям покупать больше книг. Чтобы у продавцов книжных магазинов была достойная зарплата. Мы стараемся стимулировать, поддерживать своих продавцов, но во многих книжных магазинах зарплата прямо очень крошечная, работают люди по 30–40 лет за мизерные деньги. Они обожают свою работу, обожают книги, знают про них всё. Такой труд надо хорошо и достойно оплачивать.

Какое место в магазинах получают книги Мединского и РВИО

Я бы сказала, скорее речь идет не про книги РВИО, а про тематику наших магазинов. Мы уделяем большое внимание книгам по истории, мемуаристике. На Воздвиженке в ноябре прошлого года мы открыли зал мемуаристики, где есть биографии и дневники различных выдающихся деятелей, связанных с военной историей. Они пользуются спросом.

Очень хорошо продаются книги Владимира Мединского. Мы делаем для них отдельный стеллаж, но это связано не с тем, что хотим «потрафить» Владимиру Ростиславовичу, а с тем, что многие из них и правда бестселлеры. А когда он выступает в нашем музее с лекциями, они вообще нарасхват. Так что отдельный стеллаж для того, чтобы можно было быстро купить книжку и успеть получить автограф после лекции.

Какими будут книжные через десять лет и почему они бессмертны

Книжный магазин — это место, в котором есть стеллажи с книгами и где есть рубрикаторы. Возможно, сами книги сильно не изменятся. Как они были, так и останутся — с красивыми обложками и своим неповторимым запахом свежеотпечатанных страниц. Может быть, появятся на книгах дополнительные спецэффекты или с камеры телефона можно будет оживить каких-то персонажей. Технологии сейчас к этому идут. Вот уже скульптуры «гуляют» по городу — их оживляют с помощью искусственного интеллекта.

Но в любом случае книжный магазин — это стильное, атмосферное место, где есть уютные диваны, кресла, где можно посидеть, пообщаться, поговорить, где можно даже почитать книжку. К нам, например, приходит каждый день в магазин человек, садится в кресло, читает книги. Мы никогда ему не говорим, почему вы не покупаете книгу, — пусть читает, слава богу, что есть такие люди.

Мне бы хотелось, чтобы книжные магазины были добрыми, обволакивали, чтобы сюда хотелось приходить, чтобы их пространство притягивало человека. Чтобы это был не просто магазин, а место встречи, книжный клуб, где есть что-то уникальное.

В музейном магазине, когда мы изменили один зал с книгами на зал с сувенирной продукцией, у нас увеличился доход магазина вдвое. Это было условно 700 тысяч и полтора миллиона.

Нужно просто понимать запросы тех, кто приходит в магазин. И стараться соответствовать этим запросам. Вообще мне кажется, что книжный магазин бессмертен.