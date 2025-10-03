В «Эксмо» рассказали о влиянии новых правил архивов на исторические книги

Ограничение на выдачу архивами дел репрессированных может сказаться на подготовке исторической литературы в стране, рассказал гендиректор «Эксмо». Он заявил, что выпуск книг на исторические темы в целом затруднен

Евгений Капьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новые правила доступа в архивах к делам репрессированных могут усложнить работу над историческими книгами, выпуск которых и так затруднен, рассказал Радио РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Накануне РБК сообщил, что в последние месяцы архивы начали менять условия доступа к делам репрессированных. Об этом рассказали исследователи и сотрудники трех региональных архивов: они заявили, что теперь такие дела выдают только близким родственникам.

«Получается, исторических книг про нашу страну может быть меньше. Возможно, из-за этого у нас сроки сдачи книг поедут. Сейчас сложное время, когда ты действительно не понимаешь, что важнее — что-то оптимизировать, улучшить, закрыть, или, наоборот, думать про будущее», — сказал он.

Капьев отметил, что выпускать исторические книги сейчас сложно из-за многочисленных ограничений законодательства и размытости формулировок в правовых актах. «Мы, по факту, делаем двойные и тройные проверки, если книга касается исторического нон-фикшна, для того чтобы не нарушать законодательство. И где-то, если говорить про перспективные планы, мы снижаем в этой области количество новых проектов. Мы получили претензию: Наполеон — про него что-то хорошо написали. А это великая историческая личность, но воевал с Россией. И, соответственно, очень много таких нюансов, и мы зачастую получаем просто абсурдные претензии и поэтому стараемся здесь перестраховываться», — рассказал глава издательства.