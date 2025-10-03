 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0
Эксклюзив

В «Эксмо» рассказали о влиянии новых правил архивов на исторические книги

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Ограничение на выдачу архивами дел репрессированных может сказаться на подготовке исторической литературы в стране, рассказал гендиректор «Эксмо». Он заявил, что выпуск книг на исторические темы в целом затруднен
Евгений Капьев
Евгений Капьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новые правила доступа в архивах к делам репрессированных могут усложнить работу над историческими книгами, выпуск которых и так затруднен, рассказал Радио РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Накануне РБК сообщил, что в последние месяцы архивы начали менять условия доступа к делам репрессированных. Об этом рассказали исследователи и сотрудники трех региональных архивов: они заявили, что теперь такие дела выдают только близким родственникам.

«Получается, исторических книг про нашу страну может быть меньше. Возможно, из-за этого у нас сроки сдачи книг поедут. Сейчас сложное время, когда ты действительно не понимаешь, что важнее — что-то оптимизировать, улучшить, закрыть, или, наоборот, думать про будущее», — сказал он.

Капьев отметил, что выпускать исторические книги сейчас сложно из-за многочисленных ограничений законодательства и размытости формулировок в правовых актах. «Мы, по факту, делаем двойные и тройные проверки, если книга касается исторического нон-фикшна, для того чтобы не нарушать законодательство. И где-то, если говорить про перспективные планы, мы снижаем в этой области количество новых проектов. Мы получили претензию: Наполеон — про него что-то хорошо написали. А это великая историческая личность, но воевал с Россией. И, соответственно, очень много таких нюансов, и мы зачастую получаем просто абсурдные претензии и поэтому стараемся здесь перестраховываться», — рассказал глава издательства.

В российских архивах изменили правила доступа к делам о репрессиях
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
архивы «Эксмо» книги история
Материалы по теме
В российских архивах изменили правила доступа к делам о репрессиях
Политика
Пострадавшим от советских репрессий грекам выплатили компенсацию за жилье
Политика
Филимонов назвал репрессии Сталина «необходимым элементом на тот момент»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta Авто, 17:00
МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае Общество, 16:59
Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти Политика, 16:58
Лучший бомбардир плей-офф КХЛ не пробился в основу клуба Овечкина Спорт, 16:55
Бонус Tesla на $1 трлн для Илона Маска оказался под угрозой Инвестиции, 16:51
Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией Общество, 16:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого Общество, 16:47
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 16:46
Умерла народная артистка России Нина Гуляева Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снова снизилась. Данные ЦБ Инвестиции, 16:40
Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре Экономика, 16:35
Военные США нашли уязвимости в одном из приоритетных проектов армии Технологии и медиа, 16:35