В «Эксмо» рассказали о влиянии новых правил архивов на исторические книги
Новые правила доступа в архивах к делам репрессированных могут усложнить работу над историческими книгами, выпуск которых и так затруднен, рассказал Радио РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Накануне РБК сообщил, что в последние месяцы архивы начали менять условия доступа к делам репрессированных. Об этом рассказали исследователи и сотрудники трех региональных архивов: они заявили, что теперь такие дела выдают только близким родственникам.
«Получается, исторических книг про нашу страну может быть меньше. Возможно, из-за этого у нас сроки сдачи книг поедут. Сейчас сложное время, когда ты действительно не понимаешь, что важнее — что-то оптимизировать, улучшить, закрыть, или, наоборот, думать про будущее», — сказал он.
Капьев отметил, что выпускать исторические книги сейчас сложно из-за многочисленных ограничений законодательства и размытости формулировок в правовых актах. «Мы, по факту, делаем двойные и тройные проверки, если книга касается исторического нон-фикшна, для того чтобы не нарушать законодательство. И где-то, если говорить про перспективные планы, мы снижаем в этой области количество новых проектов. Мы получили претензию: Наполеон — про него что-то хорошо написали. А это великая историческая личность, но воевал с Россией. И, соответственно, очень много таких нюансов, и мы зачастую получаем просто абсурдные претензии и поэтому стараемся здесь перестраховываться», — рассказал глава издательства.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов