Акунин «простился» с интернет-читателями после приговора военного суда
Борис Акунин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) прокомментировал в соцсетях приговор военного суда, который 14 июля заочно приговорил его к 14 годам заключения.
«Мне впаяли 14 лет плюс потом еще четыре года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится, сейчас..., в 2043 году <...>. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся», — написал Акунин в своем телеграм-канале и призвал «не скучать» без него.
В понедельник, 14 июля, 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Акунина виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса — о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).
Писателю назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина штраф в размере 400 тыс. руб., также ему на четыре года запрещено администрировать сайты.
Банковские счета писателя останутся под арестом. Их заблокировали в рамках исполнения приговора в части взыскания штрафов.
«Военный суд не только справедлив, но и скор», — добавил Акунин. Судебный процесс по его делу продлился один день.
Борис Акунин — литературовед, переводчик, автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». В 2022-м «Литрес» признал Акунина первым в стране писателем по выручке. В декабре 2023-го Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов, спустя месяц Минюст объявил его иноагентом. Тогда же его книги стали снимать с продажи, в театрах начали отменять спектакли по мотивам его произведений. Писатель по инициативе России находится в международном розыске. С 2014 года он живет в Великобритании.
Адвокат Акунина по назначению Олег Дубинин заявил РБК, что в ходе разбирательства не были допрошены пранкеры, которые записали разговор, ставший основанием для возбуждения дела.
Кроме того, по словам юриста, обвинение не предоставило достоверных доказательств принадлежности Акунину телеграм-канала, фигурирующего в деле. Акунин заявил, что суд не признает и «никакого адвоката» представлять себя не уполномочивал.
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